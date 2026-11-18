सर्दियों के दौरान गोंद के लड्डू बनाना है एक अच्छा विकल्प, जानिए रेसिपी
क्या है खबर?
सर्दियों में शरीर को गर्माहट देने वाली चीजें खाना जरूरी है क्योंकि ये ठंड से बचाने के साथ-साथ ऊर्जा भी देती हैं। गोंद के लड्डू सर्दियों के लिए एक बढ़िया विकल्प है क्योंकि इसमें गोंद के साथ सूखे मेवे और गुड़ जैसे पौष्टिक तत्व होते हैं। यह मिठाई न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। आइए आज हम आपको गोंद के लड्डू की रेसिपी बताते हैं।
स्टेप-1
सबसे पहले सूखे मेवों को भूनें
सबसे पहले सूखे मेवों को भूनने के लिए एक पैन लें और उसमें बादाम, पिस्ता, काजू और कुरमुरे बादाम डालकर भूनें। इन्हें मध्यम आंच पर सुनहरा होने तक भूनें, जिससे इनका स्वाद बढ़ जाएगा।
भूनने के बाद इन्हें एक प्लेट में निकाल लें ताकि इनका तापमान कम हो जाए। सूखे मेवों को भूनने से उनका स्वाद और पौष्टिकता दोनों बढ़ जाते हैं, जिससे लड्डू और भी स्वादिष्ट बनते हैं।
स्टेप-2
खोया और गोंद को भूनें
अब उसी पैन में थोड़े देसी घी के साथ खोया डालकर भूनें। जब खोया सुनहरा हो जाए तो इसे एक प्लेट में निकाल लें।
इसके बाद गोंद को धीमी आंच पर भूनें क्योंकि यह जल्दी जल सकती है। जब गोंद फूलकर हल्का हो जाए तो इसे भी एक प्लेट में निकाल लें।
भूनने से खोया और गोंद का स्वाद और खुशबू दोनों ही बढ़ जाते हैं, जिससे लड्डू और भी स्वादिष्ट बनते हैं।
स्टेप-3
गुड़ की चाशनी बनाएं
गुड़ की चाशनी बनाने के लिए एक पैन में थोड़ा पानी गर्म करें और उसमें गुड़ डालकर पिघलने दें। जब गुड़ पूरी तरह से पिघल जाए तो चाशनी को चम्मच से लेकर देखें कि यह चिपचिपा हो रही है या नहीं।
सही होने पर चाशनी को गैस से उतार लें। इस तरह आपकी गुड़ की चाशनी तैयार हो जाएगी, जिसे आगे के इस्तेमाल के लिए ठंडा होने दें। इस तरह गुड़ का सही उपयोग हो सकेगा।
स्टेप-4
सभी सामग्रियों को मिलाएं
अब एक बड़े बर्तन में भुने हुए सूखे मेवे, खोया और गोंद डालकर अच्छे से मिलाएं।
इसके बाद इसमें गुड़ की चाशनी डालें और सभी सामग्रियों को अच्छी तरह मिलाएं ताकि लड्डू बनने वाली मिश्रण एकसार हो जाए।
मिश्रण को ठंडा होने दें ताकि यह जम जाए। इसके बाद हाथों पर थोड़ा देसी घी लगाकर मिश्रण से छोटे-छोटे गोले बनाएं। इस तरह आपका लड्डू का मिश्रण तैयार हो जाएगा।
स्टेप-5
गोंद के लड्डू को ठंडा करके परोसें
आपके गोंद के लड्डू तैयार हो चुके हैं। इन्हें ठंडा करके किसी डिब्बे में रख लें और जब मन करे तब खाएं। ये लड्डू न केवल स्वादिष्ट हैं बल्कि सेहत के लिए भी अच्छे हैं।
बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को ये पसंद आएंगे। इस तरह सर्दियों में खाने के लिए गोंद के लड्डू एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकते हैं। इनका सेवन ठंड से बचाने के साथ-साथ ऊर्जा भी देता है।