गुड़ की चाशनी बनाने के लिए एक पैन में थोड़ा पानी गर्म करें और उसमें गुड़ डालकर पिघलने दें। जब गुड़ पूरी तरह से पिघल जाए तो चाशनी को चम्मच से लेकर देखें कि यह चिपचिपा हो रही है या नहीं।

सही होने पर चाशनी को गैस से उतार लें। इस तरह आपकी गुड़ की चाशनी तैयार हो जाएगी, जिसे आगे के इस्तेमाल के लिए ठंडा होने दें। इस तरह गुड़ का सही उपयोग हो सकेगा।