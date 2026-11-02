मेकअप से आंखों को हो सकता है नुकसान, इससे बचने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
आंखें हमारे चेहरे की सबसे सुंदर विशेषताओं में से एक हैं। हालांकि, मेकअप के दौरान कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं, जो आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। सही तरीका और सावधानी बरतने से आप अपनी आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपनी आंखों को मेकअप के दौरान सुरक्षित रख सकते हैं और उन्हें स्वस्थ बनाए रख सकते हैं।
#1
आंखों की सफाई पर दें ध्यान
आंखों का मेकअप करते समय सबसे पहले अपनी आंखों को साफ और ताजगी से भरपूर रखें।
इसके लिए आप हल्के गुनगुने पानी से अपनी आंखों को धो सकते हैं या फिर आंखों के लिए खास बूंदों का उपयोग कर सकते हैं। इससे आंखें ताजगी महसूस करेंगी और मेकअप भी बेहतर तरीके से लगेगा।
इसके अलावा अपनी आंखों को साफ रखने के लिए नियमित रूप से आंखों की क्रीम का इस्तेमाल करें, जो आंखों की त्वचा को नमी देती है।
#2
सही ब्रश का करें चयन
आंखों का मेकअप करते समय सही ब्रश का चयन करना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमेशा साफ और अच्छी गुणवत्ता वाले ब्रश का उपयोग करें।
पुराने या गंदे ब्रश से संक्रमण हो सकता है, इसलिए इन्हें नियमित रूप से साफ करें और समय-समय पर बदलते रहें।
इसके अलावा ब्रश का आकार भी अहम होता है। छोटी और पतली ब्रश से आप अपनी आंखों की छोटी-छोटी जगहों तक आसानी से पहुंच सकते हैं और सटीकता से मेकअप कर सकते हैं।
#3
आंखों के आसपास की त्वचा का रखें ध्यान
आंखों के आसपास की त्वचा बहुत नाजुक होती है, इसलिए इसे खास देखभाल की जरूरत होती है।
मेकअप करने से पहले वहां पर हल्का सा मॉइस्चराइजर लगाएं ताकि त्वचा नमी बनी रहे और मेकअप भी अच्छी तरह से सेट हो सके।
इसके अलावा रात को सोने से पहले आंखों की त्वचा को अच्छी तरह से साफ करें और उस पर हल्का सा आंखों की क्रीम लगाएं, जो त्वचा को पोषण दे सके। इससे आपकी आंखें हमेशा स्वस्थ रहेंगी।
#4
पानी से बचाने वाले उत्पादों का करें चयन
अगर आप लंबे समय तक अपने मेकअप को बरकरार रखना चाहती हैं तो पानी से बचाने वाले उत्पादों का चयन करें, जैसे कि पानी से बचाने वाला मस्करा या आईलाइनर, जो पसीने या आंसुओं से खराब नहीं होते हैं।
इससे आपका मेकअप पूरे दिन सही रहेगा और आपको बार-बार टचअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इसके अलावा ये उत्पाद आपकी आंखों की नाजुक त्वचा को भी सुरक्षित रखते हैं और उन्हें लंबे समय तक खूबसूरत बनाए रखते हैं।
#5
मेकअप हटाने का तरीका रखें सही
मेकअप हटाना उतना ही जरूरी होता है, जितना लगाना। सोने से पहले हमेशा अपने सभी मेकअप को हटाना चाहिए ताकि आपकी त्वचा को हवा लग सके और वह स्वस्थ बनी रहे।
इसके लिए आप कोटन के टुकड़े पर हल्का सा साफ करने वाला तरल लगाकर धीरे-धीरे अपने चेहरे समेत आंखों का मेकअप हटाएं।
इन सरल लेकिन असरदार तरीकों को अपनाकर आप अपनी आंखों को मेकअप करते समय सुरक्षित रख सकती हैं और उन्हें स्वस्थ बनाए रख सकती हैं।