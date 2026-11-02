मेकअप से आंखों को हो सकता है नुकसान, इससे बचने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

आंखों का मेकअप करते समय सबसे पहले अपनी आंखों को साफ और ताजगी से भरपूर रखें।

इसके लिए आप हल्के गुनगुने पानी से अपनी आंखों को धो सकते हैं या फिर आंखों के लिए खास बूंदों का उपयोग कर सकते हैं। इससे आंखें ताजगी महसूस करेंगी और मेकअप भी बेहतर तरीके से लगेगा।

इसके अलावा अपनी आंखों को साफ रखने के लिए नियमित रूप से आंखों की क्रीम का इस्तेमाल करें, जो आंखों की त्वचा को नमी देती है।