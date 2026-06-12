रानीखेत की यात्रा को बनाएं यादगार, इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

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सही समय चुनें

रानीखेत जाने का सही समय चुनना बहुत जरूरी है। यहां का मौसम सालभर सुहावना रहता है, लेकिन सबसे अच्छा समय मार्च से जून और सितंबर से नवंबर के बीच होता है। गर्मियों में यहां का तापमान 15 से 25 डिग्री के बीच रहता है, जो घूमने के लिए आदर्श है। बारिश के समय में बारिश होने की संभावना अधिक रहती है, जबकि सर्दियों में ठंड काफी बढ़ जाती है। इसलिए अपने आराम और यात्रा की योजना के अनुसार समय चुनें।