रानीखेत की यात्रा को बनाएं यादगार, इन 5 बातों का रखें खास ध्यान
क्या है खबर?
उत्तराखंड में स्थित रानीखेत एक खूबसूरत पहाड़ी स्थान है, जो अपनी हरियाली और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। यह जगह भारतीय सेना के लिए एक अहम सैन्य छावनी भी है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और ठंडा मौसम पर्यटकों को आकर्षित करता है। अगर आप रानीखेत घूमने की योजना बना रहे हैं, तो आइए आज हम आपको कुछ जरूरी बातें बताते हैं ताकि आपकी यात्रा आरामदायक और मजेदार रहे।
#1
सही समय चुनें
रानीखेत जाने का सही समय चुनना बहुत जरूरी है। यहां का मौसम सालभर सुहावना रहता है, लेकिन सबसे अच्छा समय मार्च से जून और सितंबर से नवंबर के बीच होता है। गर्मियों में यहां का तापमान 15 से 25 डिग्री के बीच रहता है, जो घूमने के लिए आदर्श है। बारिश के समय में बारिश होने की संभावना अधिक रहती है, जबकि सर्दियों में ठंड काफी बढ़ जाती है। इसलिए अपने आराम और यात्रा की योजना के अनुसार समय चुनें।
#2
कपड़े और सामान तैयार करें
रानीखेत का मौसम ठंडा होता है, इसलिए गर्म कपड़े साथ ले जाना न भूलें। ऊनी जैकेट, स्वेटर, मफलर और दस्ताने जरूरी हैं। इसके अलावा हल्के और आरामदायक कपड़े भी रखें ताकि आप दिनभर घूमने में कोई परेशानी न हो। साथ ही एक अच्छी क्वालिटी का छाता या वर्षा का कोट भी साथ रखें क्योंकि बारिश होने की संभावना रहती है। अगर आप सर्दियों में जा रहे हैं तो गर्म कपड़े ज्यादा मात्रा में साथ रखें।
#3
स्थानीय खाने का मजा लें
रानीखेत में कई तरह के स्वादिष्ट स्थानीय खाने मिलते हैं, जिन्हें जरूर चखना चाहिए। यहां की रसोई में पहाड़ी व्यंजनों का खासा महत्व है। आलू के परांठे, मक्के की रोटी, भट्ट की दाल और जड़ी-बूटियों से बने खाने यहां के प्रमुख व्यंजन हैं। इसके अलावा यहां आपको कई छोटे-छोटे खाने के स्थान भी मिलेंगे, जहां आप स्वादिष्ट पहाड़ी खाने का मजा ले सकते हैं। यहां का खाना ताजगी से भरा और पौष्टिक होता है।
#4
स्थानीय बाजारों में खरीदारी करें
रानीखेत में कई छोटे-छोटे बाजार हैं, जहां आप स्थानीय हस्तशिल्प, कपड़े और अन्य सामान खरीद सकते हैं। यहां के बाजारों में घूमना एक अनोखा अनुभव हो सकता है क्योंकि यहां की दुकानों में आपको पहाड़ी संस्कृति की झलक मिलती है। इसके अलावा यहां के बाजारों में आपको कई तरह के हाथ से बने सामान मिलेंगे, जो आपकी यात्रा को यादगार बनाएंगे। यहां की दुकानों में घूमते हुए आप स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी जीवनशैली को समझ सकते हैं।
#5
प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लें
रानीखेत अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। यहां आकर आप बिनसर वन्यजीव अभयारण्य, झूला देवी मंदिर, गोल्फ कोर्स आदि स्थानों पर जा सकते हैं। बिनसर वन्यजीव अभयारण्य वन्यजीव प्रेमियों के लिए आदर्श स्थान है, जबकि झूला देवी मंदिर धार्मिक आस्था रखने वालों को भाता है। गोल्फ कोर्स प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करता है। इन सभी जगहों पर जाकर आप रानीखेत की असली खूबसूरती का अनुभव कर सकते हैं।