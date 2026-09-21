बजट अनुसार हिमाचल प्रदेश की ऐसे करें यात्रा

बजट अनुसार हिमाचल प्रदेश की यात्रा करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

लेखन अंजली 03:44 pm Sep 21, 202603:44 pm

क्या है खबर?

हिमाचल प्रदेश भारत के उत्तर भाग में स्थित एक खूबसूरत राज्य है, जो अपने पहाड़ी क्षेत्रों, बर्फ से ढके पहाड़ों और हरियाली के लिए जाना जाता है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। अगर आप हिमाचल प्रदेश की यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास ज्यादा बजट नहीं है तो घबराएं नहीं। हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिनसे आप कम खर्चे में भी इस राज्य की यात्रा का आनंद ले सकते हैं।