बजट अनुसार हिमाचल प्रदेश की यात्रा करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
हिमाचल प्रदेश भारत के उत्तर भाग में स्थित एक खूबसूरत राज्य है, जो अपने पहाड़ी क्षेत्रों, बर्फ से ढके पहाड़ों और हरियाली के लिए जाना जाता है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। अगर आप हिमाचल प्रदेश की यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास ज्यादा बजट नहीं है तो घबराएं नहीं। हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिनसे आप कम खर्चे में भी इस राज्य की यात्रा का आनंद ले सकते हैं।
#1
सही समय पर करें यात्रा
हिमाचल प्रदेश का मौसम सालभर बदलता रहता है। गर्मियों में यहां बहुत गर्मी होती है, जबकि सर्दियों में यहां बर्फ पड़ती है। इसलिए सबसे पहले आपको सही मौसम चुनना होगा।
अगर आप ठंड से बचना चाहते हैं तो गर्मियों में यहां आएं। इस दौरान यहां का तापमान 15 से 25 डिग्री के बीच रहता है, वहीं सर्दियों में यहां का तापमान 0 से 10 डिग्री के बीच होता है। इस समय की यात्रा आपको एक अलग अनुभव दे सकती है।
#2
सस्ते होटल या गेस्ट हाउस में ठहरें
हिमाचल प्रदेश में कई सस्ते होटल और गेस्ट हाउस उपलब्ध हैं, जहां आप आराम से ठहर सकते हैं।
इनकी कीमत शहर के हिसाब से अलग-अलग होती है, जैसे मनाली और धर्मशाला जैसे पर्यटक स्थलों पर होटल महंगे होते हैं, जबकि कांगड़ा और मंडी जैसी जगहों पर सस्ते होटल मिल सकते हैं।
यहां 800 से 1,500 रुपये में अच्छे होटल और गेस्ट हाउस भी मौजूद हैं। इनकी बुकिंग आप पहले से कर सकते हैं।
#3
स्थानीय परिवहन का करें इस्तेमाल
हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए स्थानीय परिवहन का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा तरीका है। यहां ऑटो, बस और टैक्सी जैसी सेवाएं उपलब्ध हैं।
इनका किराया भी बहुत कम है और ये आपको आसानी से हर जगह ले जा सकती हैं।
इसके अलावा यहां बाइक किराए पर उपलब्ध हैं, जिन्हें लेकर आप खुद भी यात्रा कर सकते हैं। इससे आपका समय भी बचेगा और आपका अनुभव भी बेहतरीन रहेगा।
#4
स्थानीय बाजार से खरीदारी करें
हिमाचल प्रदेश में कई स्थानीय बाजार हैं, जहां आप सस्ते दामों पर सामान खरीद सकते हैं। यहां आपको हाथ से बने सामान, कपड़े, जूते, बैग आदि चीजें मिलेंगी जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी।
इसके अलावा यहां की स्थानीय मिठाइयां और मसाले भी बहुत मशहूर हैं जिन्हें आप अपने घर ले जा सकते हैं।
यहां की बाजारों में घूमते हुए आपको स्थानीय संस्कृति और जीवनशैली का अनुभव भी मिलेगा, जो आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देगा।
#5
खाने पर ध्यान दें
हिमाचल प्रदेश में खाने की कई वैरायटी उपलब्ध हैं, जैसे कि चावल, दाल, सब्जियां आदि। ये सभी ताजे और स्वादिष्ट होते हैं।
यहां के ढाबों में खाना बहुत सस्ता होता है और स्वादिष्ट भी होता है।
इसके अलावा यहां की स्थानीय मिठाइयां भी बहुत मशहूर हैं जिन्हें आप जरूर चखें। इस तरह आप हिमाचल प्रदेश में कम खर्चे में एक यादगार यात्रा कर सकते हैं।