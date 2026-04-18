घर पर ही बनाएं तुर्की का पारंपरिक व्यंजन डोलमा, सभी को आएगा पसंद

तुर्की की डोलमा एक प्रसिद्ध व्यंजन है, जो अपने अनोखे स्वाद और सुगंध के लिए जाना जाता है। यह व्यंजन मुख्य रूप से अंगूर की पत्तियों में भरे गए चावल और सब्जियों के मिश्रण से बनाया जाता है। डोलमा न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। आइए आज हम आपको डोलमा की आसान रेसिपी बताते हैं, जिससे आप इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं।

सामग्री डोलमा बनाने के लिए जरूरी सामग्री डोलमा बनाने के लिए आपको जिन चीजों की जरूरत है, वो सभी बाजार में आसानी से मिल जाएंगी। इसके लिए 25-30 अंगूर की पत्तियां, 2 कप बासमती चावल, एक प्याज, 2 टमाटर (बारीक कटे हुए), एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा, नमक (स्वादानुसार), थोड़ा-सा दही, 4-5 लहसुन की कलियां, एक चम्मच नींबू का रस, एक कप चिलगोजे, थोड़ा-सा जैतून का तेल, 2-3 आलू और एक चम्मच मिर्च का अचार चाहिए होगा।

#1 चावल को भिगोएं सबसे पहले एक बर्तन में चावल को धोकर पानी डालें और उन्हें 30 मिनट के लिए भिगो दें। इसके बाद चावल को छानकर अलग रख दें, ताकि अतिरिक्त पानी निकल जाए। ध्यान रखें कि चावल पूरी तरह से पकने नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें थोड़ा कच्चा ही छोड़ना चाहिए, ताकि वे डोलमा में भरने के बाद अच्छे से पक सकें। इससे डोलमा का स्वाद और भी बढ़ जाएगा और यह ज्यादा स्वादिष्ट बनेगा।

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#2 भरावन तैयार करें एक कढ़ाई में जैतून का तेल गर्म करें और उसमें जीरा भूनें। इसके बाद प्याज डालकर सुनहरा भूरा होने तक भूनें। अब इसमें टमाटर, आलू और लहसुन डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद इसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और नींबू का रस डालकर मिलाएं। अब इसमें भिगोए हुए चावल डालकर अच्छी तरह मिलाएं और थोड़ी देर पकाएं। अंत में इस मिश्रण में चिलगोजे मिलाकर इसे एक प्लेट में निकाल लें।

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#3 डोलमा रोल करें अब हर अंगूर की पत्ती पर थोड़ी-सी भरावन डालें और उसे रोल करें, जैसे कि वह पूरी तरह बंद हो जाएं। इस प्रक्रिया को सभी पत्तियों पर दोहराएं। ध्यान रखें कि भरावन ज्यादा बाहर न निकले, ताकि रोल अच्छे से बने रहें। इसके बाद सभी रोल्स को एक प्लेट में निकाल लें और दूर-दूर रखें। इस तरह से आपके डोलमा तैयार हो जाएंगे और वे खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे।