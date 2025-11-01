गर्माहट देने वाले इन व्यंजनों को सर्दियों में बनाएं डाइट का हिस्सा, बीमारियों से रहेंगे सुरक्षित 

सर्दियों के दौरान कुछ ऐसा खाने का दिल करता है, जो शरीर को गर्माहट दे सके। इस मौसम में सर्दी-जुखाम होने का खतरा रहता है, जिनसे सही डाइट लेकर सुरक्षित रहा जा सकता है। ऐसे में आपको इस दौरान ये 5 गर्म व्यंजन खाने चाहिए। इनके सेवन से न केवल गर्माहट मेहसूस हो सकती है, बल्कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ सकती है। आइए इन सभी की रेसिपी पर नजर डालते हैं।

#1 झोल मोमो झोल मोमो बनाने के लिए सबसे पहले मैदे में नमक और थोड़ा-सा तेल मिलाकर मुलायम आटा गूंध लें। अब तैयार आटे को बेलें और उसकी छोटी-छोटी गोल पूड़ियां बनाएं। मोमो की स्टफिंग तैयार करने के लिए सब्जियों को कद्दूकस करके हल्का भून लें। इसके बाद पूड़ियां में स्टफिंग भर कर मोमो को आकार दें और स्टीम करें। झोल बनाने के लिए सफेद तिल, मूंगफली, टमाटर, जीरा और मसाले पीसें और इसमें मोमो डालकर खाएं।

#2 आटे की पिन्नी आटे की पिन्नी बनाने की शुरुआत मेवे काटने से होगी। अब एक पैन में घी गर्म करें और उसमें गोंद डालकर चिपचिपा होने तक पकाएं। इसे ठंडा करने के बाद मिक्सी में पीस कर इसका पाउडर बना लें। अब पैन में काटे हुए मेवों को डालें और धीमी आंच पर भून लें। इसी पैन में दोबारा घी डालें और गेहूं का आटा डालकर मिलाएं। अब चीनी समेत सभी अन्य सामग्रियों को मिलाएं और लड्डू बनाकर स्टोर करें।

#3 लहसुन का अचार सर्दियों में शरीर को गर्म रखने के लिए आप लहसुन का अचार खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले लहसुन को छीलकर साफ कर लें और उन्हें धूप में रखकर सुखा लें। एक दिन लहसुनों को सुखाने के बाद उन्हें तल लें। एक पैन में सरसों के बीज, जीरा, मेथी के दाने और धनिया डालकर भूनें और उन्हें पीसें। इसमें नमक, गर्म तेल और तले हुए लहसुन डालें और कांच की बरनी में भरकर धूप में सुखाएं।

#4 ब्रोकली चेडर सूप सर्दियों में अगर गर्मा-गर्म ब्रोकली चेडर सूप मिल जाए तो ठंड दूर भाग जाती है। इसे तैयार करने के लिए प्याज, लहसुन, गाजर, ब्रोकली और अपनी पसंद की सब्जियां काट लें। इन्हें मुलायम होने तक भून लें और एक चम्मच मैदा भी भून लें। इसमें सब्जियों का शोरबा शामिल करें और अपने मन चाहे मसाले मिला दें। इसके बाद इसमें ढेर सारी चेडर चीज मिलाएं, ताकि सूप गाढ़ा और ज्यादा लजीज बन जाए। ऊपर से क्रीम डालें और सेवन करें।