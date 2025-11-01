सर्दियों में क्रॉप हुडी पहनकर आप दिखेंगी सुंदर, इन तरीकों से की जा सकती है स्टाइल 

सर्दी के मौसम ने दस्तक दे दी है, जो गर्म कपड़े निकालने का समय है। इस मौसम में महिलाएं स्वेटर, जैकेट और हुडी जैसे कपड़े पहनना पसंद करती हैं। हालांकि, पिछले कुछ सालों से क्रॉप हुडी महिलाओं की पसंदीदा बन गई हैं। ये छोटी हुडी होती हैं, जिनकी लंबाई पेट तक होती है। ये कपड़ा कई अलग-अलग डिजाइन और टेक्सचर में उपलब्ध रहता है। आज फैशन टिप्स में जानिए आप क्रॉप हुडी को किन तरीकों से स्टाइल कर सकती हैं।

#1 वाइड लेग जींस के साथ पहनें क्रॉप हुदी के साथ जो बॉटम वियर सबसे अच्छा लगेगा, वह है वाइड लेग जींस। ये जींस ढीली-ढाली, चौड़े पैर वाली और हाई वेस्ट वाली होती हैं। ये जींस इन दिनों सबसे ज्यादा वायरल हैं, जो कार्गो, पैंट और अन्य डिजाइन में उपलब्ध रहती हैं। ज्यादातर रंगों वाली क्रॉप हुडी के साथ नीली जींस बढ़िया लगती हैं। इस तरह के आउटफिट के साथ स्नीकर्स या क्रॉक्स पहनकर आप सबसे सुंदर दिखेंगी।

#2 मिनी स्कर्ट के साथ पेयर करें अगर आप सर्दियों में किसी डेट पर जा रही हैं तो क्रॉप हुडी के साथ मिनी स्कर्ट पहनकर देखें। अगर आप सही तरह से इसे स्टाइल करेंगी तो ठंड में भी यह बॉटम वियर पहना जा सकता है। सबसे पहले पैरों में फ्लीस लेगिंग पहनें, जो गर्माहट प्रदान करती हैं। इसके ऊपर स्कर्ट पहनें और लंबे बूट्स स्टाइल करें। इस तरह के लुक के साथ मैरून, नारंगी, लाल या काले रंग की क्रॉप हुडी सबसे अच्छी लगेंगी।

#3 ट्रैक पैंट के साथ लगेगी सुंदर अगर आप एक कैजुअल लुक पाना चाह रही हैं तो क्रॉप टॉप के साथ ट्रैक पैंट शानदार लगेंगी। ट्रैक पैंट हल्की एथलेटिक पैंट होती हैं, जिन्हें आम तौर पर जॉगिंग आदि के दौरान पहना जाता है। आप ग्रे रंग की ट्रैक पैंट के साथ ग्रे क्रॉप हुडी पहन सकती हैं। आपको इस बॉटम वियर के साथ चेन वाली हुडी पहननी चाहिए, जो हल्की ढीली हो। इसके साथ आप कोई भी कैजुअल चप्पल पेयर कर सकती हैं।

#4 लेगिंग के साथ स्टाइल करें क्रॉप हुडी को स्टाइल करने का एक और अच्छा तरीका है उसे लेगिंग के साथ पेयर करना। इस बॉटम वियर को टाइटस भी कहते हैं, जो पैरों से चिपका हुआ होता है। इसे पॉलिएस्टर, नायलॉन और स्पैंडेक्स जैसे कपड़ों से बनाया जाता है, ताकि ये खिचने योग्य हो। यह लुक इन दिनों सबसे ज्यादा ट्रेंड में है, जिसे अभिनेत्रियों ने वायरल किया है। इसके साथ ऊनी टोपी पहनें और बड़े जूते स्टाइल कर लें।