सुबह के नाश्ते के लिए बनाएं भाप में पके हुए ये लजीज व्यंजन, दिनभर रहेंगे ऊर्जावान
क्या है खबर?
अलग-अलग राज्यों में नाश्ते के लिए कई तरह के भाप में पके व्यंजन बनाए जाते हैं। ये व्यंजन न केवल स्वाद में बेहतरीन हैं, बल्कि इन्हें बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है। इन व्यंजनों को बनाने के लिए कम से कम तेल का इस्तेमाल होता है, जिससे ये सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। आइए आज हम आपको ऐसे भाप में पकने वाले व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो सुबह के नाश्ते को खास बनाते हैं।
#1
दक्षिण भारतीय इडली
इडली एक लोकप्रिय दक्षिण भारतीय नाश्ता है, जिसे चावल और उड़द की दाल को भिगोकर और पीसकर बनाया जाता है। सबसे पहले चावल और उड़द की दाल को 4-5 घंटे तक पानी में भिगोकर रख दें, फिर इन्हें पीसकर गाढ़ा घोल तैयार कर लें। अब इस घोल में नमक मिलाएं और इसे इडली के सांचों में डालकर भाप में पकाएं। इसे नारियल की चटनी और सांभर के साथ गर्मा-गर्म परोसें।
#2
मणिपुरी सुकुनी
मणिपुरी सुकुनी एक स्वादिष्ट भाप में पकने वाला नाश्ता है, जो चावल के आटे और सब्जियों से बनाया जाता है। इसके लिए पहले चावल का आटा तैयार करें। इसके बाद इसमें गाजर, हरी मिर्च, प्याज और धनिया जैसी कटी हुई सब्जियां डालें। अब इस मिश्रण में नमक और मसाले मिलाकर छोटी-छोटी गोलियां बनाएं। इन्हें बांस की टोकरी में रखें और भाप में पकाएं। इसे हरी मिर्च की चटनी के साथ गर्मा-गर्म परोसें।
#3
मोमो
नेपाल और तिब्बत से आने वाले मोमो अब उत्तर-पूर्व भारत के लोगों का पसंदीदा नाश्ता बन चुके हैं। ये भाप में पकाए जाने वाले डम्पलिंग होते हैं, जिन्हें लाल रंग की तीखी चटनी के साथ खाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले मैदा, नमक और पानी मिलाकर आटा गूंध लें। अब अपनी पसंद की सब्जियां और पनीर आदि मिलाकर फिलिंग बनाएं। आटे की छोटी-छोटी लोइयां बेलकर उनमें फिलिंग भरें, आकार दें और भाप में पकाएं।
#4
गुजराती ढोकला
गुजराती ढोकला एक सेहतमंद नाश्ता है, जिसे बेसन से बनाया जाता है। इसके लिए बेसन को पानी में घोलें और उसमें नमक, हल्दी पाउडर और ईनो डालें। अब इस घोल को ढोकला स्टैंड में डालकर भाप में पकाएं। इसी बीच तड़का बनाने के लिए तेल गर्म करें और उसमें राई, जीरा, करी पत्ता और हरी मिर्च डालें। तैयार ढोकले पर तड़का लगाकर नारियल की चटनी और हरी चटनी के साथ परोसें।