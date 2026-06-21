भाप में पकाकर बनने वाले नाश्ते

सुबह के नाश्ते के लिए बनाएं भाप में पके हुए ये लजीज व्यंजन, दिनभर रहेंगे ऊर्जावान

लेखन सयाली 11:20 am Jun 21, 202611:20 am

क्या है खबर?

अलग-अलग राज्यों में नाश्ते के लिए कई तरह के भाप में पके व्यंजन बनाए जाते हैं। ये व्यंजन न केवल स्वाद में बेहतरीन हैं, बल्कि इन्हें बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है। इन व्यंजनों को बनाने के लिए कम से कम तेल का इस्तेमाल होता है, जिससे ये सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। आइए आज हम आपको ऐसे भाप में पकने वाले व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो सुबह के नाश्ते को खास बनाते हैं।