चाय के साथ खाने के लिए एकदम सही हैं ये सूजी के व्यंजन, जानें रेसिपी

सूजी एक ऐसा अनाज है, जो न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसमें प्रोटीन, फाइबर और विटामिन्स की भरपूर मात्रा होती है। सूजी से आप कई तरह के स्नैक्स बना सकते हैं, जो आपके चाय के समय को खास बना देंगे। आइए आज हम आपको सूजी से बनाए जाने वाले कुछ बेहतरीन स्नैक्स की रेसिपी बताते हैं, जो आपके घर पर आसानी से बनाए जा सकते हैं।

#1 सूजी का उपमा सूजी का उपमा एक पारंपरिक दक्षिण भारतीय खाना है, जिसे आप नाश्ते या शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले सूजी को हल्का भून लें, फिर एक कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें राई, उड़द दाल, चना दाल, हरी मिर्च, अदरक और करी पत्ते डालें। अब इसमें भुनी हुई सूजी डालकर पानी मिलाएं और इसे कुछ मिनट तक पकने दें। आपका स्वादिष्ट उपमा तैयार है।

#2 सूजी की टिक्की सूजी की टिक्की एक बेहतरीन स्नैक है, जिसे आप शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले सूजी को पानी में भिगोकर नरम करें, फिर इसमें उबले आलू, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और मसाले मिलाएं। अब इस मिश्रण से छोटी-छोटी टिक्कियां बनाकर तेल में तल लें। आपकी कुरकुरी टिक्कियां तैयार हैं, जिन्हें आप हरी चटनी या टमाटर की चटनी के साथ परोस सकते हैं।

#3 सूजी का ढोकला सूजी का ढोकला गुजरात का एक मशहूर खाना है, जिसे आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले सूजी को दही और पानी के साथ मिलाकर घोल तैयार करें, फिर इसमें हल्दी पाउडर, नमक और बेकिंग सोडा मिलाएं। अब इस घोल को स्टीमर में पकाएं जब तक कि यह पूरी तरह से पक न जाए। ऊपर से तड़का लगाने के लिए गर्म तेल में राई, जीरा और करी पत्ते डालें, फिर इस पर डालें।