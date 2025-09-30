त्योहारों पर बनाएं ये कम कैलोरी वाली मिठाइयां, खाने के बाद नहीं बढ़ेगा वजन

त्योहारों का मतलब ही होता है दिल खोल कर जश्न मनाना और ढेर सारी मिठाइयां खाना। हालांकि, ये मिठाइयां ब्लड शुगर के स्तर को बढ़ा देती हैं। साथ ही इनमें ज्यादा चीनी और कैलोरी होने के कारण ये वजन बढ़ने का कारण भी बन जाती हैं। अगर आप इन परेशानियों से बचना चाहते हैं तो त्योहारों पर इन कम कैलोरी वाली मिठाइयों का सेवन करें। इनकी रेसिपी आसान होती है और इनका स्वाद भी लाजवाब होता है।

#1 बिना चीनी वाले बेसन के लड्डू बेसन के लड्डू हर त्योहार पर खाए जाते हैं, लेकिन उनमें बहुत चीनी होती है। अगर आप इसे बिना चीनी के बनाएंगे तो इसकी कैलोरी कम हो जाएंगी। इसके लिए कड़ाही में घी गर्म करें और उसे पिघला लें। इसके बाद इसमें बेसन डालकर अच्छी तरह पका लें। कुछ देर पकाने के बाद इसमें दूध का पाउडर, इलायची पाउडर और मेवे डालकर पकने दें। इस मिश्रण को ठंडा करने के बाद इसमें स्टीविया मिलाएं और गोल-गोल लड्डू तैयार कर लें।

#2 बिना चीनी वाली काजू कतली दिवाली बिना काजू कतली के अधूरी है। हालांकि, इसमें भी ज्यादा कैलोरी होती हैं, जिससे वजन बढ़ता है। अगर आप कम कैलोरी वाली काजू कतली बनाना चाहते हैं तो उसमें चीनी न डालें। इसके लिए काजू को मिक्सी में पीसकर पाउडर बना लें। अब कड़ाही में घी गर्म करके काजू के पाउडर को पकाएं। इसमें इलायची पाउडर, दूध और स्टीविया मिलाएं और मिश्रण को ठंडा करके बर्फी के आकार में काट लें। ऊपर से चांदी का वर्क लगाएं और खाएं।

#3 ओट्स के लड्डू ओट्स के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले ओट्स को पैन में सूखा भून लें। इसके बाद एक अन्य पैन में बादाम, काजू, मूंगफली और अखरोट भी भून लें। इन्हें अलग निकालकर तिल, घिसा नारियल और कद्दू व सूरजमुखी आदि के बीज भी भूनें। अब ओट्स, मेवों और बीजों को अलग-अलग पीसकर उनका पाउडर बना लें। इसमें गुड़ शामिल करें और मिश्रण के गोल-गोल लड्डू बना लें। ये लड्डू आपको ऊर्जा देने का भी काम करेंगे।

#4 रागी का हलवा रागी का हलवा एक कम कैलोरी वाली सेहतमंद मिठाई होगी, जिसे आपके मेहमान भी पसंद करेंगे। इसे बनाने के लिए सबसे पहले गुड़ के पाउडर को गर्म पानी में घोल लें। अब एक कड़ाही में घी गर्म करें और उसमें रागी डालकर भून लें। इसके बाद इसमें गुड़ वाला पानी डालें और तब तक पकाते रहें जब तक पानी न सूख जाए। हलवे के गाढ़े होने के बाद उसमें इलायची पाउडर और सूखे मेवे डालें और गर्मा-गर्म परोसें।