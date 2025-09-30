प्याज काटते समय आंखों में होती है जलन? इन तरीकों से करें दूर

प्याज काटते समय आंखों में जलन होना एक आम समस्या है। यह उन लोगों के लिए और भी ज्यादा परेशान कर सकती है, जो रोजाना खाना बनाते हैं। हालांकि, कुछ सरल और प्रभावी तरीके अपनाकर आप इस समस्या से बच सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे, जिनसे आप बिना किसी परेशानी के प्याज काट सकते हैं और आपकी आंखें सुरक्षित रहेंगी। इन तरीकों को अपनाकर आप रसोई के अनुभव को बेहतर बना सकते हैं।

#1 पानी में काटें प्याज काटते समय पानी चलाए रखना एक आसान और कारगर तरीका है। प्याज को पानी में काटें। इससे प्याज से निकलने वाली गैस कम हो जाती है, जो आंखों में जलन का कारण बनती है। इससे आपकी आंखें सुरक्षित रहती हैं और आपको जलन महसूस नहीं होती है। यह तरीका खासकर तब फायदेमंद होता है, जब आपको ज्यादा मात्रा में प्याज काटनी हो।

#2 चाकू का उपयोग सही रखें प्याज काटते समय चाकू का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। तेज चाकू से प्याज काटने पर कम दबाव पड़ता है, जिससे गैस कम निकलती है और आंखों में जलन नहीं होती है। इसके अलावा तेज चाकू से काटते समय प्याज की परतें भी साफ निकलती हैं, जिससे आपका काम जल्दी हो जाता है। ध्यान रखें कि चाकू हमेशा धारदार होना चाहिए ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी न हो और आप आसानी से प्याज काट सकें।

#3 ठंडे पानी में रखें प्याज को ठंडे पानी में कुछ मिनट के लिए रखें या फ्रिज में रख दें। इससे जब आप उसे काटेंगे तो गैस कम निकलेगी और आपकी आंखों में जलन नहीं होगी। यह तरीका खासकर तब काम आता है, जब आपको बड़ी मात्रा में प्याज काटनी हो। इसके अलावा ठंडा पानी प्याज की परतों को ढीला कर देता है, जिससे उन्हें हटाना आसान हो जाता है और आपका काम जल्दी हो जाता है।