अरबी के पत्तों से बनाकर खाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, आसान हैं रेसिपी

अरबी के पत्ते एक पौष्टिक और स्वादिष्ट सब्जी है, जिसे आमतौर पर लोग साग या करी के रूप में ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अरबी के पत्तों से कई अनोखे और लाजवाब व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं? इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे व्यंजनों की जानकारी देंगे, जिनसे आप अरबी के पत्तों का भरपूर फायदा उठा सकते हैं और अपने खाने को और भी मजेदार बना सकते हैं।

#1 अरबी के पत्तों का पकोड़ा अरबी के पत्तों का पकोड़ा एक बेहतरीन नाश्ता है, जिसे आप शाम की चाय के साथ परोस सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले अरबी के पत्तों को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर बेसन, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और अजवाइन मिलाकर एक घोल तैयार करें। अब इन टुकड़ों को इस घोल में डुबोकर गर्म तेल में तलें जब तक कि वे सुनहरे भूरे न हो जाएं। इसे गर्मागर्म परोसें।

#2 अरबी के पत्तों की चटनी अरबी के पत्तों की चटनी एक अनोखा विकल्प है, जिसे आप अपने खाने के साथ खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले अरबी के पत्तों को धोकर उबाल लें, फिर इन्हें ठंडा करके पीस लें। अब इसमें हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, नमक और नींबू का रस मिलाएं। इस चटनी को आप रोटी या चावल दोनों के साथ खा सकते हैं। यह चटनी स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद है।

#3 अरबी के पत्तों की सब्जी अरबी के पत्तों की सब्जी एक पौष्टिक विकल्प है, जिसे आप अपने रोजमर्रा के खाने में शामिल कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले अरबी के पत्तों को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। फिर प्याज, टमाटर, लहसुन और अदरक का तड़का लगाएं। अब इन टुकड़ों को डालकर थोड़ी देर पकाएं, फिर मसाले जैसे हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च आदि मिलाकर इसे अच्छी तरह पकाएं। इसे गर्मागर्म रोटी या चावल दोनों के साथ परोसें।

#4 अरबी के पत्तों का परांठा अरबी के पत्तों का परांठा एक सेहतमंद नाश्ता विकल्प हो सकता है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए गेहूं का आटा लें और उसमें बारीक कटे हुए अरबी के पत्ते डालें। साथ ही नमक, अजवाइन, हल्दी आदि मसाले मिलाएं। अब इस मिश्रण को पानी डालकर गूंध लें और छोटी-छोटी लोई बना लें। इन लोइयों को बेलकर तवे पर सेंक लें। इसे दही या अचार के साथ परोसें।