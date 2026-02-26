सूजी से नाश्ते के लिए बनाएं ये 5 व्यंजन, आसान हैं रेसिपी

सूजी का उपयोग नाश्ते में कई तरह के व्यंजन बनाने के लिए किया जा सकता है। यह एक खास अनाज है, जो प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है। सूजी से बनाए गए व्यंजन न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। आइए आज हम आपको सूजी से बनाए जाने वाले व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप घर पर आसानी से बना सकते हैं।

#1 सूजी का ढोकला ढोकला एक लोकप्रिय गुजराती स्नैक है, जिसे आप सूजी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले सूजी को दही, नमक और हल्दी पाउडर के साथ मिलाकर घोल तैयार करें, फिर इस घोल को कुछ देर ढककर रख दें। अब इसे स्टीमर में पकाएं जब तक कि यह पूरी तरह से पक न जाए। पकने के बाद ऊपर से सरसों के बीज, करी पत्ते और हरी मिर्च का तड़का लगाकर इसे नारियल की चटनी के साथ परोसें।

#2 सूजी का उपमा उपमा एक सरल और पौष्टिक दक्षिण भारतीय व्यंजन है, जिसे आप नाश्ते में बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले सूजी को हल्का-सा भून लें। अब कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें राई, उड़द दाल, चना दाल, कढ़ी पत्ता और हरी मिर्च डालकर भूनें। फिर इसमें प्याज डालकर नरम होने तक पकाएं। इसके बाद इसमें टमाटर और हल्दी पाउडर डालें। अब इसमें भुनी हुई सूजी और पानी मिलाकर इसे ढककर पकने दें। गर्मागर्म उपमा तैयार है।

#3 सूजी का हलवा हलवा एक मीठा व्यंजन है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में घी गर्म करें और उसमें सूजी को सुनहरा होने तक भून लें। अब इसमें पानी डालकर इसे अच्छी तरह से पकने दें। जब पानी सूख जाए तो इसमें चीनी डालकर इसे अच्छे से मिलाएं। अब इसमें इलायची पाउडर और कटे हुए मेवे डालकर इसे सजाएं। आपका स्वादिष्ट हलवा तैयार है।

#4 सूजी की इडली इडली एक पारंपरिक दक्षिण भारतीय व्यंजन है, जिसे आप सूजी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले सूजी को दही, नमक और बेकिंग सोडा के साथ मिलाकर घोल तैयार करें, फिर इस घोल को इडली सांचे में डालें और भाप में पकाएं। इडली पकने के बाद इन्हें नारियल की चटनी और सांभर के साथ परोसें। यह न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है। इसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं।