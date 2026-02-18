अमरूद के पत्तों से बनाकर खाएं ये व्यंजन, घर में सभी को आएंगे पसंद

अमरूद का पत्ता एक ऐसा पौधा है, जो न केवल सेहत के लिए फायदेमंद होता है, बल्कि इससे कई स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं। आमतौर पर लोग अमरूद के पत्ते को कच्‍चा ही फेंक देते हैं, लेकिन आप इससे कई अनोखे और स्वादिष्ट व्यंजन बना सकते हैं। आइए कुछ ऐसे व्यंजनों के बारे में जानते हैं, जिन्हें आप अमरूद के पत्तों से बना सकते हैं और ये आपके खाने को और भी खास बना देंगे।

#1 अमरूद के पत्तों की चटनी अमरूद के पत्तों की चटनी एक बेहतरीन विकल्प है, जिसे आप अपने खाने के साथ परोस सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको बस ताजे अमरूद के पत्ते, हरी मिर्च, लहसुन, नमक और थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर पीस लेना है। यह चटनी न केवल आपके खाने का स्वाद बढ़ाएगी बल्कि इसे पौष्टिक भी बनाएगी। आप इसे रोटी, परांठे या चावल के साथ खा सकते हैं और इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब है।

#2 अमरूद के पत्तों की सब्जी अमरूद के पत्तों की सब्जी एक खास और सेहतमंद व्यंजन है, जिसे आप अपने रोजमर्रा के खाने में शामिल कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको ताजे अमरूद के पत्ते, प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसालों की जरूरत होगी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले प्याज और अदरक-लहसुन का पेस्ट भूनें, फिर उसमें टमाटर डालकर पकाएं। अब इसमें कटे हुए अमरूद के पत्ते डालें और मसाले मिलाकर पकाएं। यह सब्जी रोटी या चावल के साथ खाएं।

#3 अमरूद के पत्तों की चाय अमरूद के पत्तों की चाय एक सेहतमंद पेय है, जिसे आप सुबह या शाम दोनों समय पी सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको बस ताजे अमरूद के पत्ते लेकर पानी में उबालना है, फिर उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर पीना है। यह चाय न केवल आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, बल्कि इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है। इसमें मौजूद अच्छे तत्व आपके शरीर को साफ करते हैं और आपको ताजगी का अनुभव कराते हैं।

