सहजन से बनाकर खाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, आसान हैं रेसिपी

सहजन को मोरिंगा भी कहा जाता है, जो एक पौष्टिक सब्जी है। यह विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है। आमतौर पर सहजन के फली का उपयोग किया जाता है, लेकिन इसके पत्ते और फूल भी खाने योग्य होते हैं। इस लेख में हम आपको सहजन से बनाए जाने वाले कुछ अनोखे व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं और अपने खाने को पौष्टिक और स्वादिष्ट बना सकते हैं।

#1 सहजन की सब्जी सहजन की सब्जी एक पारंपरिक भारतीय व्यंजन है, जिसे मसालों के साथ पकाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले सहजन की फली को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें जीरा, हींग, हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालें। इसके बाद कटे हुए सहजन के टुकड़े डालकर अच्छी तरह मिलाएं और पकने दें। थोड़ी देर बाद इसमें नमक और गरम मसाला डालकर पकाएं जब तक कि यह अच्छे से पक न जाए।

#2 सहजन के फूलों की खीर सहजन के फूलों की खीर एक अनोखा मिठाई व्यंजन है, जिसे खास मौकों पर बनाया जा सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दूध को उबालें, फिर उसमें सहजन के फूल डालकर पकाएं जब तक कि दूध गाढ़ा न हो जाए। अब इसमें चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे डालकर अच्छी तरह मिलाएं। थोड़ी देर पकाने के बाद आपकी खीर तैयार हो जाएगी। इसे ठंडा करके परोसें और अपने मेहमानों को खुश करें।

#3 सहजन की चटनी सहजन की चटनी एक स्वादिष्ट चटनी है, जिसे आप अपने खाने के साथ परोस सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले सहजन की पत्तियों को धोकर बारीक काट लें, फिर एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें राई, उरद दाल, करी पत्ते डालकर भूनें। अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर और हल्दी, धनिया पाउडर डालकर भूनें। इसके बाद इसमें कटे हुए सहजन की पत्तियां डालकर पकाएं जब तक कि वह नरम न हो जाएं।

#4 सहजन की पूरी सहजन की पूरी एक अनोखा नाश्ता व्यंजन है, जिसे आप अपने परिवार के साथ खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं का आटा लें और उसमें नमक, हल्दी, मिर्च पाउडर मिलाएं। अब इसमें बारीक कटी हुई सहजन की पत्तियां मिलाएं और पानी डालकर गूंध लें। अब छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेल लें और गर्म तेल में तल लें। आपकी स्वादिष्ट पूरी तैयार हो जाएगी जिसे आप किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हैं।