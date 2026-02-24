केले के फूल से बनाए जा सकते हैं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, जानिए रेसिपी

केले का फूल सेहतमंद और स्वादिष्ट होता है। आमतौर पर लोग केले के फूल का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन यह कई व्यंजनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर और विटामिन्स की भरपूर मात्रा होती है। आइए आज हम आपको केले के फूल से बनाए जाने वाले व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं।

#1 केले के फूल का साग केले के फूल का साग एक सेहतमंद और स्वादिष्ट व्यंजन है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले केले के फूल को छीलकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इसे उबालकर नरम कर लें। अब कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें जीरा, हींग, लहसुन और हरी मिर्च डालें। इसके बाद उबले हुए केले के फूल डालकर भूनें और मसाले मिलाएं जैसे हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च आदि। अंत में इसे धीमी आंच पर पकाकर गर्मागर्म परोसें।

#2 केले के फूल की सब्जी केले के फूल की सब्जी एक अनोखा और सेहतमंद व्यंजन है, जिसे आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले केले के फूल को छीलकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, हींग, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डालकर भूनें। अब इसमें कटे हुए टुकड़े डालकर थोड़ी देर पकाएं। मसाले जैसे हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च आदि मिलाकर इसे धीमी आंच पर पकाएं।

#3 केले के फूल की टिक्की केले के फूल की टिक्की एक बेहतरीन नाश्ता हो सकता है, जिसे आप शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले केले के फूल को छीलकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर उबालकर नरम कर लें। अब उबले हुए टुकड़ों को मसलकर आलू के साथ मिलाएं और उसमें नमक, काली मिर्च, धनिया पाउडर आदि मसाले डालें। इस मिश्रण से टिक्की बनाकर तेल में तल लें।

#4 केले के फूल की खिचड़ी केले के फूल की खिचड़ी एक सेहतमंद और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मूंग दाल और चावल को धोकर भिगो दें। अब कढ़ाई में घी या तेल गर्म करें और उसमें जीरा, हींग, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च डालकर भूनें। इसके बाद इसमें कटे हुए केले के फूल डालकर थोड़ी देर पकाएं। अब इसमें भिगोए हुए मूंग दाल और चावल डालकर पानी मिलाएं और इसे धीमी आंच पर पकने दें।