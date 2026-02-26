होली: त्योहार को खास बनाने के लिए बनाएं ये 5 तरह के लड्डू, आसान है रेसिपी

होली के मौके पर तरह-तरह के पकवान बनाए जाते हैं, जिनमें मिठाइयां भी शामिल होती हैं। ऐसे में क्यों न इस बार त्योहार को और भी खास बनाने के लिए लड्डू बनाए जाएं, जो स्वाद और सेहत से भरपूर हों। आइए आज हम आपको पांच तरह के नट्स लड्डू की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप 15 से 20 मिनट के अंदर आसानी से तैयार कर सकते हैं।

#1 बादाम और खजूर के लड्डू सबसे पहले एक पैन में थोड़े से बादाम और काजू को सूखा भूनें, फिर इसमें थोड़े से काजू और सूखे अंजीर डालकर दोबारा भूनें। इसके बाद मिश्रण को एक प्लेट में निकालकर ठंडा करें। अब एक कटोरे में काजू का पाउडर, बादाम का पाउडर, सूखे नारियल का पाउडर और भुने हुए सूखे मेवे डालकर मिलाएं। इसके बाद इसमें थोड़ा-थोड़ा खजूर का गूदा डालकर अच्छी तरह मिलाएं, फिर इससे छोटे-छोटे लड्डू बनाकर खाएं।

#2 किशमिश और बादाम के लड्डू सबसे पहले एक पैन में धीमी आंच पर थोड़े से बादाम को सूखा भूनें, फिर इसमें किशमिश डालकर 2-3 मिनट तक भूनें। इसके बाद मिश्रण को एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने दें, फिर इसमें काजू का पाउडर, बादाम का पाउडर, सूखे नारियल का पाउडर और इलायची का पाउडर मिलाएं। अब थोड़ी-थोड़ी मात्रा में दूध डालकर मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाएं, फिर इस मिश्रण से छोटे-छोटे लड्डू बनाकर खाएं।

#3 अखरोट और खजूर के लड्डू सबसे पहले सूखे मेवे की एक प्लेट बनाएं। इसके लिए काजू, बादाम, पिस्ता, कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज और अखरोट लें, फिर इन्हें पीस लें। अब एक पैन में धीमी आंच पर थोड़ा देसी घी गर्म करें, फिर इसमें सूखे मेवे का पाउडर डालकर 2-3 मिनट तक भूनें। इसके बाद इसमें खजूर का गूदा मिलाकर अच्छी तरह से मिलाएं, फिर इससे छोटे-छोटे लड्डू बनाकर खाएं।

#4 सूखे मेवे और किशमिश के लड्डू इसके लिए पहले सूखे अंजीर, किशमिश, काजू, बादाम, पिस्ता, सूरजमुखी के बीज और कद्दू के बीज को पीस लें। इसके बाद एक पैन में देसी घी गर्म करें, फिर इसमें सूखे मेवे का पाउडर और इलायची का पाउडर मिलाकर अच्छी तरह से मिलाएं। अब इसमें किशमिश डालकर अच्छी तरह से मिलाएं, फिर इस मिश्रण से छोटे-छोटे लड्डू बनाकर खाएं। इस तरह के लड्डू त्योहारों पर खासतौर पर बनाए जाते हैं।