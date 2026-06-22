रामबूटन से बनाएं ये स्वादिष्ट पेय, गर्मी को दूर करके देंगे भरपूर ताजगी

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रामबूटन की लस्सी

रामबूटन की लस्सी एक पारंपरिक पेय है, जिसमें दही का उपयोग होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दही को अच्छे से फेंट लें, ताकि वह चिकना हो जाए। फिर इसमें रामबूटन का गूदा, चीनी और इलायची पाउडर मिलाएं और अच्छे से घोलें। अब इस मिश्रण को बर्फ के टुकड़ों के साथ ठंडा-ठंडा परोसें। यह लस्सी न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि इसमें प्रोटीन और विटामिन की भरपूर मात्रा होती है।