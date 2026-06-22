रामबूटन से बनाएं ये स्वादिष्ट पेय, गर्मी को दूर करके देंगे भरपूर ताजगी
क्या है खबर?
रामबूटन एक खास और स्वादिष्ट फल है, जो अपनी अनोखी बनावट और स्वाद के लिए जाना जाता है। यह न केवल खाने में अच्छा लगता है, बल्कि इसके कई सेहत से जुड़े फायदे भी होते हैं। यह फल लीची के परिवार से जुड़ा हुआ है और इसका स्वाद रसीला और मीठा होता है। हम आपको रामबूटन से बनने वाले कुछ पेय की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें पीने के बाद आपको भरपूर ताजगी मिलेगी।
#1
रामबूटन का शरबत
रामबूटन का शरबत एक ताजगी भरा पेय है, जिसे आप गर्मियों में पी सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले रामबूटन को छीलकर उसका गूदा निकाल लें, फिर इसे पीसकर उसका पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को पानी, चीनी और नींबू के रस के साथ मिलाएं और अच्छे से घोलें। आपका रामबूटन का शरबत तैयार है। इसे बर्फ के टुकड़ों के साथ ठंडा-ठंडा परोसें और इसका आनंद लें।
#2
रामबूटन का मिल्क शेक
रामबूटन का मिल्क शेक एक मलाईदार और स्वादिष्ट पेय है, जिसे आप नाश्ते या किसी भी समय पी सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले रामबूटन को छीलकर उसका गूदा निकाल लें, फिर इसे दूध और चीनी के साथ मिलाएं। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी-सी वनीला आइसक्रीम भी मिला सकते हैं, ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए। आपका रामबूटन का मिल्क शेक तैयार है। इसे ठंडा-ठंडा परोसें और इसका आनंद लें।
#3
रामबूटन की लस्सी
रामबूटन की लस्सी एक पारंपरिक पेय है, जिसमें दही का उपयोग होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दही को अच्छे से फेंट लें, ताकि वह चिकना हो जाए। फिर इसमें रामबूटन का गूदा, चीनी और इलायची पाउडर मिलाएं और अच्छे से घोलें। अब इस मिश्रण को बर्फ के टुकड़ों के साथ ठंडा-ठंडा परोसें। यह लस्सी न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि इसमें प्रोटीन और विटामिन की भरपूर मात्रा होती है।
#4
रामबूट की चाय
अगर आप चाय प्रेमी हैं तो रामबूटन की चाय आजमाएं। इसके लिए सबसे पहले पानी उबालें, फिर उसमें अदरक डालें और थोड़ी देर पकने दें। अब इसमें रामबूटन का गूदा डालें और अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद इसमें चायपत्ती डालें और 5 मिनट तक पकने दें। चाय बनकर तैयार हो जाएगी। इसे कप में छानकर डालें और इसमें चीनी या शहद मिलाकर पिएं। आप इससे आइस्ड टी बनाकर भी पी सकते हैं।