वाफल मेकर का इस्तेमाल करके बनाएं ये 5 अनोखे व्यंजन, आसान है तरीका

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फ्रेंच टोस्ट

फ्रेंच टोस्ट एक ऐसा व्यंजन है, जिसे बनाने के लिए भी वाफल मेकर का इस्तेमाल किया जा सकता। इसके लिए दूध और शक्कर को एक साथ फेंट लें। इसके बाद ब्रेड के स्लाइस को इस मिश्रण में डुबोकर वाफल मेकर में पकाएं। यह टोस्ट बहुत ही स्वादिष्ट होता है और बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को पसंद आता है। इन सभी व्यंजनों को बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और ये रोजमर्रा के खाने में नया स्वाद जोड़ते हैं।