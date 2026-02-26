होली पर बनाकर खाएं ये 5 तरह के पेड़े, आसान हैं रेसिपी

होली पर तरह-तरह के पकवान बनाए जाते हैं, जिनमें गुजिया और पेड़े सबसे आम हैं। खासतौर से पेड़े तो हर घर में बनाए जाते हैं, लेकिन अगर आप हर बार एक ही तरह के पेड़े बनाते हैं तो इस बार कुछ नया आजमाएं। आइए आज हम आपको पेड़े की कुछ ऐसी रेसिपी बताते हैं, जिनका स्वाद होली के इस त्योहार को यादगार बना देंगे और इन्हें बनाना भी आसान है।

#1 नारियल के पेड़े नारियल के पेड़े बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरे में दूध और नारियल को डालकर अच्छे से मिलाएं, फिर इसमें इलायची पाउडर और चीनी मिलाएं। अब इस मिश्रण को एक पैन में डालकर इसे अच्छी तरह से पकाएं। जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो इसे एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने दें, फिर इसके छोटे-छोटे पेड़े बनाकर परोसें। नारियल का स्वाद हर किसी को पसंद आता है, इसलिए इसे जरूर आजमाएं।

#2 मावा और बादाम के पेड़े सबसे पहले एक कढ़ाई में मावा को भूनें, फिर इसमें कदूकस किया हुआ बादाम, चीनी, इलायची पाउडर और केसर मिलाकर इसे अच्छे से पकाएं। जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो इसे एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने दें, फिर इसके छोटे-छोटे पेड़े बनाकर परोसें। आप चाहें तो इस मिश्रण में काजू और पिस्ता भी मिला सकते हैं। यह पेड़े का स्वाद सभी को भाएगा।

Advertisement

#3 काजू के पेड़े काजू के पेड़े बनाने के लिए सबसे पहले काजू को पीसकर बारीक पाउडर बना लें। अब एक पैन में दूध को गर्म करें और इसमें काजू का पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद मिश्रण में घी डालकर इसे धीमी आंच पर पकाएं और जब यह गाढ़ा हो जाए तो इसमें इलायची पाउडर और कटे हुए काजू डालकर इसे ठंडा होने दें। इसके बाद मिश्रण से छोटे-छोटे पेड़े बनाकर परोसें।

Advertisement

#4 पिस्ता के पेड़े पिस्ता के पेड़े बनाने के लिए सबसे पहले पिस्ता को पीसकर बारीक पाउडर बना लें, फिर एक पैन में दूध को गाढ़ा करें और इसमें पिस्ता का पाउडर डालकर इसे अच्छे से मिलाएं। अब मिश्रण में चीनी, इलायची पाउडर और केसर मिलाकर इसे धीमी आंच पर पकाएं जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए। इसके बाद मिश्रण से छोटे-छोटे पेड़े बनाकर परोसें। इन पेड़ों का स्वाद हर किसी को लुभाएगा।