मौसमी बदलाव के अनुसार बनाएं ये 5 तरह की खिचड़ी, आसान हैं रेसिपी

खिचड़ी एक ऐसा व्यंजन है, जिसे हर घर में अलग-अलग तरीके से बनाया जाता है। आमतौर पर खिचड़ी में चावल और दाल का मेल होता है, लेकिन क्या आपने कभी मौसमी खिचड़ी ट्राई की है? मौसमी खिचड़ी में मौसमी सब्जियों और मसालों का इस्तेमाल किया जाता है, जो इसे और भी खास बनाते हैं। आइए आज हम आपको कुछ अनोखी मौसमी खिचड़ी की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं।

#1 मटर-पनीर खिचड़ी मटर-पनीर खिचड़ी सर्दियों में बनाई जाने वाली एक स्वादिष्ट खिचड़ी है। इसमें ताजे हरे मटर और नरम पनीर का इस्तेमाल किया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल और दाल को धोकर भिगो दें, फिर कुकर में तेल गर्म करके उसमें जीरा, हींग और अदरक-लहसुन का पेस्ट भूनें। अब इसमें हरी मिर्च, टमाटर और हरी मटर डालें। इसके बाद भिगोए हुए चावल-दाल और पानी डालकर कुकर बंद करें। इसके बाद पनीर डालकर परोसें।

#2 पालक खिचड़ी पालक खिचड़ी गर्मियों में बनाई जाने वाली एक सेहतमंद खिचड़ी है। इसमें ताजे पालक पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल और दाल को धोकर भिगो दें, फिर कुकर में तेल गर्म करके उसमें जीरा, हींग और अदरक-लहसुन का पेस्ट भूनें। अब इसमें हरी मिर्च, टमाटर और बारीक कटी पालक डालें। इसके बाद भिगोए हुए चावल-दाल और पानी डालकर कुकर बंद करें। इसके बाद गर्मा-गर्म पालक खिचड़ी तैयार है।

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#3 कद्दू की खिचड़ी कद्दू की खिचड़ी बारिश के मौसम में बनाई जाने वाली एक मीठी खिचड़ी है। इसमें कद्दू के टुकड़े और दूध का इस्तेमाल किया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल-दाल को धोकर भिगो दें, फिर कुकर में घी गर्म करके उसमें कद्दू के टुकड़े डालें और थोड़ी देर पकाएं। अब इसमें चीनी और पानी डालकर कुकर बंद करें। जब कद्दू नरम हो जाए तो इसमें दूध मिलाकर थोड़ी देर पकाएं। इसके बाद गर्मा-गर्म कद्दू की खिचड़ी तैयार है।

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#4 मूंगफली की खिचड़ी मूंगफली की खिचड़ी ठंड के मौसम में बनाई जाने वाली एक कुरकुरी खिचड़ी है। इसमें मूंगफली का इस्तेमाल किया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल-दाल को धोकर भिगो दें, फिर कुकर में तेल गर्म करके उसमें जीरा, हींग और अदरक-लहसुन का पेस्ट भूनें। अब इसमें हरी मिर्च, टमाटर और मूंगफली डालें। इसके बाद भिगोए हुए चावल-दाल और पानी डालकर कुकर बंद करें। इसके बाद गर्मा-गर्म मूंगफली की खिचड़ी तैयार है।