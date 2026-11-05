रोड ट्रिप के लिए जरूरी हैं ये 5 चीजें, यात्रा होगी आरामदायक

सफर के दौरान भूख-प्यास लगना स्वाभाविक है, इसलिए अपने साथ कुछ हल्के और सेहतमंद खाने-पीने की चीजें जरूर रखें। फल, सूखे मेवे, कुरकुरे जैसी चीजें न केवल आपकी भूख मिटाएंगी बल्कि सेहतमंद भी रहेंगी।

इसके अलावा पानी की बोतलें साथ रखें ताकि आपको हर स्टॉप पर पानी खरीदने की जरूरत न पड़े और आप पानी की कमी से बच सकें।

इन चीजों से आपकी यात्रा आरामदायक और सुरक्षित रहेगी, जिससे आप अपनी रोड ट्रिप का पूरा आनंद ले सकते हैं।