कच्चे केले से बनाएं ये 5 खास अंतरराष्ट्रीय व्यंजन, खा कर चाटते रह जाएंगे उंगलियां
क्या है खबर?
कच्चे केले का इस्तेमाल अक्सर लोग उबालकर या तलकर करते हैं, लेकिन इससे कई खास अंतरराष्ट्रीय व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं। कच्चे केले को आलू जैसा मानकर लोग इसे आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह अपने आप में एक अलग स्वाद देता है। इसे खाने से न केवल स्वाद मिलता है, बल्कि कई पोषक तत्व भी मिलते हैं। आज हम आपको कच्चे केले से बनने वाले कुछ अनोखे अंतरराष्ट्रीय व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे।
#1
मांगू
मांगू डोमिनिकन गणराज्य का एक पारंपरिक व्यंजन है, जो सुबह के नाश्ते में खाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले कच्चे केलों को उबाला जाता है और मैश किया जाता है।
इसके बाद इसमें मक्खन या तेल मिलाकर इसकी स्थिरता को और चिकना किया जाता है। आप चाहें तो इनकी जगह उबालते वक्त बचा हुआ पानी मिला सकते हैं।
इस मिश्रण को अचारी प्याज और तली हुई चीज के साथ परोसा जाता है।
#2
कच्चे केले का बर्गर
कच्चे केले का बर्गर एक अनोखा विकल्प हो सकता है। इसके लिए पहले कच्चे केले को उबालकर मैश कर लें, फिर उसमें ब्रेड के टुकड़े, प्याज, लहसुन और अपने पसंदीदा मसाले मिलाएं।
इस मिश्रण को गोल आकार दें और तवे पर हल्का तेल डालकर सेंकें। अब इस पैटी को ब्रेड, सलाद और अपनी पसंदीदा चटनी के साथ परोसें।
यह बर्गर स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छा है।
#3
टोस्टोनेस
लातिन अमेरिका और कैरेबियन में कच्चे केले का एक खास पकवान बनता है, जिसे टोस्टोनेस कहते हैं। इसके लिए पहले कच्चे केलों को मोटे और गोल टुकड़ों में काट लिया जाता है।
इसके बाद इन्हें एक बार हल्का तला जाता है और मुलायम होते हुए ही चपटा कर दिया जाता है। इसके बाद इन्हें एक बार फिर तला जाता है, जब तक कि ये सुनहरे और कुरकुरे न हो जाएं।
इन्हें लहसुन वाले सॉस के साथ खाते हैं।
#4
माटोके
माटोके कच्चे केले से बनने वाला उगांडा का राष्ट्रीय व्यंजन है, जिसे एक खास किस्म वाले केलों से बनाया जाता है। इसके लिए पहले कच्चे केलों को छील लें और उन्हें केले के पत्तों में लपेट लें।
इसके बाद एक बर्तन में पानी गर्म करें और इन कच्चे केलों को स्टीम कर लें। जब केले अच्छी तरह पक जाएं तो इन्हें पत्तों से निकालें और अच्छी तरह मैश कर लें।
इसे सॉस और मूंगफली के साथ खाएं।
#5
कायेये
कायेये कोलंबिया के लोगों का पसंदीदा नाश्ता है, जिसे सुबह बड़े ही चाव से खाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले कच्चे केलों को छीलकर उबाला जाता है और मैश कर लिया जाता है।
इसके बाद इसमें प्याज, लहसुन और टमाटर से बना एक खास सॉस मिलाया जाता है, जिसे होगाओ कहा जाता है। सॉस तैयार होने के बाद उसे केले वाले मिश्रण के ऊपर डाला जाता है और साथ में चीज छिड़ककर परोसा जाता है।