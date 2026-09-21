कच्चे केले से बने 5 अंतरराष्ट्रीय पकवान

कच्चे केले से बनाएं ये 5 खास अंतरराष्ट्रीय व्यंजन, खा कर चाटते रह जाएंगे उंगलियां

लेखन सयाली 10:54 am Sep 21, 202610:54 am

क्या है खबर?

कच्चे केले का इस्तेमाल अक्सर लोग उबालकर या तलकर करते हैं, लेकिन इससे कई खास अंतरराष्ट्रीय व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं। कच्चे केले को आलू जैसा मानकर लोग इसे आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह अपने आप में एक अलग स्वाद देता है। इसे खाने से न केवल स्वाद मिलता है, बल्कि कई पोषक तत्व भी मिलते हैं। आज हम आपको कच्चे केले से बनने वाले कुछ अनोखे अंतरराष्ट्रीय व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे।