गर्मियों के दौरान बनाएं ये 5 अचार, आसान है रेसिपी

अचार भारतीय खाने का एक अहम हिस्सा है। गर्मियों में अचार बनाना एक पुरानी परंपरा है। इस समय में सब्जियां ताजगी से भरी होती हैं, जिससे स्वादिष्ट अचार बनाए जा सकते हैं। अचार न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि इसे लंबे समय तक सुरक्षित भी रखता है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और रसीले अचार की विधि बताएंगे, जिन्हें आप घर पर आसानी से बना सकते हैं।

#1 नींबू का अचार नींबू का अचार एक पारंपरिक भारतीय अचार है, जिसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता। इसके लिए आपको नींबू, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और सरसों के बीज की जरूरत होगी। सबसे पहले नींबू को धोकर काट लें, फिर उसमें नमक लगाकर धूप में सुखाएं। अब सरसों के तेल में सरसों के बीज गर्म करें और उसमें हल्दी और लाल मिर्च पाउडर मिलाएं। इस मिश्रण को सूखे नींबू पर डालकर धूप में रखें ताकि यह अच्छी तरह से पक जाए।

#2 गाजर का अचार गाजर का अचार सर्दियों में ज्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन गर्मियों में भी इसका मजा लिया जा सकता है। इसके लिए गाजर को धोकर काट लें और नमक लगाकर धूप में सुखाएं। अब सरसों के तेल में सरसों के बीज गर्म करें और उसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, मेथी दाना मिलाएं। इस मिश्रण को सूखे गाजर पर डालकर धूप में रखें ताकि यह अच्छी तरह से पक जाए और इसका स्वाद बढ़ जाए।

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#3 मूली का अचार मूली का अचार भी आसानी से बनाया जा सकता है और इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। इसके लिए मूली को धोकर छील लें, फिर उसे पतले टुकड़ों में काट लें। अब इन टुकड़ों को नमक लगाकर धूप में सुखाएं ताकि पानी निकल जाए। सरसों के तेल में सरसों के बीज गर्म करें और उसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, मेथी दाना मिलाएं। इस मिश्रण को सूखे मूली पर डालकर धूप में रखें ताकि अचार तैयार हो जाए।

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#4 आम का अचार गर्मियों में आम का अचार बनाना एक खास अनुभव होता है। इसके लिए कच्चे आमों को धोकर छील लें, फिर उन्हें छोटे टुकड़ों में काट लें। अब इन टुकड़ों को नमक लगाकर धूप में सुखाएं ताकि पानी निकल जाए। सरसों के तेल में सरसों के बीज गर्म करें और उसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, मेथी दाना मिलाएं। इस मिश्रण को सूखे आमों पर डालकर धूप में रखें ताकि अचार तैयार हो जाए।