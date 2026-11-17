नारियल का तेल बालों की गहराई तक पहुंचकर उन्हें मजबूत बनाता है। यह बालों की जड़ों को पोषण देता है और उन्हें टूटने से बचाता है।

इसके अलावा यह सिर की त्वचा को नमी देता है, जिससे बाल स्वस्थ रहते हैं। नारियल के तेल में मौजूद चर्बी और विटामिन बालों को चमकदार बनाते हैं।

इसे नियमित रूप से बालों पर लगाने से वे नर्म और मुलायम बनते हैं, खासकर सर्दियों में जब ठंडी हवा से बाल सूख जाते हैं।