सुबह की इन 5 आदतों को बनाएं जीवन का हिस्सा, वायु प्रदूषण से बचे रहेंगे
क्या है खबर?
वायु प्रदूषण के कारण सांस से जुड़ी समस्याओं के साथ-साथ दिल की बीमारियां और मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा यह दिमाग और शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकता है। हालांकि, अगर आप सुबह की कुछ आदतों को अपनाते हैं तो इस नुकसानदायक प्रदूषण से काफी हद तक सुरक्षित रह सकते हैं। आइए जानते हैं कि सुबह की किन आदतों को अपनाकर वायु प्रदूषण से सुरक्षित रह सकते हैं।
#1
सुबह की कसरत करें
सुबह जल्दी उठकर कुछ मिनट के लिए कसरत जरूर करें। इससे आपका शरीर पसीना निकालता है, जिससे शरीर से हानिकारक तत्व बाहर निकल जाते हैं।
इसके अलावा कसरत करने से शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूती मिलती है और स्वस्थ शरीर के लिए जरूरी खून का बहाव भी बेहतर होता है।
आप चाहें तो रोजाना सुबह के समय कुछ मिनट योग और सांस संबंधी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं।
#2
घर में ताजी हवा का इंतजाम करें
घर में ताजी हवा के अच्छे संचार की व्यवस्था करना भी बहुत जरूरी है।
इसके लिए खिड़कियों और दरवाजों को कुछ देर के लिए खुला रखें ताकि ताजी हवा घर के अंदर आ सके।
अगर घर में ताजी हवा का सही तरीके से संचार होगा तो यह आपको प्रदूषित हवा के संपर्क में आने से काफी हद तक बचा सकता है।
#3
सुबह की सैर के लिए बाहर न जाएं
सुबह के समय वायु प्रदूषण का स्तर अधिक होता है। ऐसे में सुबह की सैर के लिए बाहर जाना खतरनाक हो सकता है।
अगर आप रोजाना सुबह की सैर करते हैं तो इसे घर के अंदर ही करें। इससे आप प्रदूषित हवा के संपर्क में आने से बच सकते हैं।
इसके अलावा सुबह की सैर के लिए घर की छत या फिर आंगन को चुनें।
#4
मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलें
मास्क का इस्तेमाल आपको प्रदूषित हवा के संपर्क में आने से बचा सकता है। इसलिए घर से बाहर निकलने से पहले अपने चेहरे पर एक अच्छे मास्क को अच्छी तरह से पहन लें।
इससे आपका मुंह और नाक पूरी तरह से ढक जाएगा और प्रदूषण का कण आपके शरीर के अंदर नहीं जाएगा।
#5
सेहतमंद खानपान अपनाएं
अच्छी खुराक से शरीर को भरपूर पोषण मिलता है, जो प्रदूषित हवा के हानिकारक प्रभाव से शरीर को बचा सकता है।
इसके लिए अपनी खुराक में फल, सब्जियां, साबुत अनाज और प्रोटीन से युक्त चीजों को शामिल करें।
इसके अलावा हाइड्रेट रहने के लिए दिनभर में 8-10 गिलास पानी का सेवन करें। साथ ही समय-समय पर नारियल पानी, ताजे फलों का रस और छाछ का सेवन करें।