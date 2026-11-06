वायु प्रदूषण है तो सुबह को अपनाएं ये आदतें

सुबह की इन 5 आदतों को बनाएं जीवन का हिस्सा, वायु प्रदूषण से बचे रहेंगे

लेखन अंजली 09:36 am Nov 06, 202609:36 am

क्या है खबर?

वायु प्रदूषण के कारण सांस से जुड़ी समस्याओं के साथ-साथ दिल की बीमारियां और मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा यह दिमाग और शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकता है। हालांकि, अगर आप सुबह की कुछ आदतों को अपनाते हैं तो इस नुकसानदायक प्रदूषण से काफी हद तक सुरक्षित रह सकते हैं। आइए जानते हैं कि सुबह की किन आदतों को अपनाकर वायु प्रदूषण से सुरक्षित रह सकते हैं।