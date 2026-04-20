जामुन का खट्टा-मीठा स्वाद बढ़ाता है इन अंतरराष्ट्रीय पकवानों का जायका, एक बार जरूर चखें

जामुन एक स्वादिष्ट और सेहतमंद फल है, जिसमें विटामिन-C, पोटेशियम और एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं। आमतौर पर गर्मियों में मिलने वाला यह फल आपके खाने में नया स्वाद जोड़ सकता है। आपने जामुन के भारतीय व्यंजन तो कई खाए होंगे, लेकिन इससे बनने वाले अंतरराष्ट्रीय व्यंजन भी लाजवाब होते हैं। आइए जामुन से बनने वाले कुछ खास विदेशी व्यंजनों की रेसिपी जानते हैं, जो आपके मुंह में पानी ला देंगे। इन्हें आप खास मौकों पर भी बना सकते हैं।

#1 जामुन चीजकेक जामुन चीजकेक एक खास डेजर्ट है, जो आपको कई देशों में मिल जाएगा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बिस्किट को कूट लें और इस चूरे में मक्खन मिला लें। केक टिन में इसकी पतली लेयर लगाएं और फ्रिज में सेट होने के लिए रख दें। अब क्रीम चीज, गाढ़ा दूध, ग्रीक योगर्ट, व्हिप्ड क्रीम और जामुन के पेस्ट को मिलाकर मिश्रण बनाएं। इसे बिस्किट की लेयर पर डालें और ऊपर से जामुन की जेली डालकर फ्रिज में जमाएं।

#2 जामुन की जेली जामुन की जेली एक अनोखा और स्वादिष्ट मीठा व्यंजन है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जामुन का रस निकालें और उसे छान लें। फिर उसमें चीनी, जिलेटिन और थोड़ा-सा नींबू का रस डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इस मिश्रण को हल्का गर्म करें, जब तक कि चीनी पूरी तरह घुल न जाए। इसके बाद इसे ठंडा करके जमने के लिए रख दें और फिर इसे ठंडा-ठंडा परोसें।

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#3 जामुन की आइसक्रीम जामुन की आइसक्रीम एक बेहतरीन मिठाई है, जिसे आप गर्मियों में बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जामुन का रस निकालें और उसे छान लें। फिर इसमें क्रीम, चीनी और वेनिला एसेंस मिलाएं। अब इस मिश्रण को अच्छे से फेंटें, ताकि सारी सामग्री अच्छी तरह मिल जाएं। इसके बाद इसे फ्रीजर में कुछ घंटे के लिए जमने के लिए रख दें और जब यह अच्छी तरह जम जाए तो ठंडा-ठंडा परोसें।

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#4 जामुन का शेक जामुन का शेक एक पौष्टिक पेय है, जिसे आप नाश्ते या शाम के समय मजे से पी सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जामुन को धोकर बीज निकाल लें, फिर इन्हें दूध, चीनी और थोड़ा-सा इलायची पाउडर के साथ ब्लेंड करें। अब इस मिश्रण को गिलास में डालकर ऊपर से बर्फ के टुकड़े डालें और ठंडा-ठंडा परोसें। यह शेक न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।