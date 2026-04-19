खास मौकों पर मेहमानों को परोसें खजूर से बनीं ये 5 मिठाइयां, बनाना भी है आसान

खजूर एक सेहतमंद सूखा मेवा है। यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर भी होता है। आमतौर पर खजूर का सेवन लोग ऐसे ही करना पसंद करते हैं। हालांकि, इससे कई मीठे व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं। आइए आज हम आपको खजूर से बनाए जाने वाले कुछ भारतीय मीठे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर बनाना आसान है। इन्हें आप खास मौकों पर मेहमानों को परोस सकते हैं।

#1 खजूर की बर्फी खजूर की बर्फी एक स्वादिष्ट और सेहतमंद मिठाई है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले खजूर को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। फिर एक पैन में घी गर्म करके उसमें कटे हुए खजूर डालें और थोड़ी देर पकाएं। अब इसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल, अखरोट और इलायची पाउडर मिलाएं। इस मिश्रण को अच्छे से मिलाकर एक थाली में फैलाएं और ठंडा होने दें, फिर इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर परोसें।

#2 खजूर की खीर खजूर की खीर एक खास प्रकार की मिठाई है, जो दूध और खजूर से बनाई जाती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दूध को उबालें, फिर उसमें कटे हुए खजूर डालें और धीमी आंच पर पकने दें। अब इसमें चावल डालकर अच्छे से मिलाएं और गाढ़ा होने तक पकाएं। अंत में इसमें इलायची पाउडर और काजू-बादाम डालकर सजाएं। आप इस खीर का आनंद ठंडा या गर्म, दोनों तरीकों से ले सकते हैं।

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#3 खजूर के लड्डू खजूर के लड्डू एक सरल और जल्दी बनने वाली मिठाई है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले बादाम, पिस्ता और काजू आदि जैसे सूखे मेवों को बारीक काट लें। अब एक पैन में घी गर्म करके उसमें बेसन भूनें, जब तक उसका रंग बदल न जाए। फिर इसमें कटे हुए सूखे मेवे और कटे हुए खजूर मिलाएं। इस मिश्रण को अच्छे से मिलाकर छोटे-छोटे लड्डू बना लें।

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#4 खजूर की सेवइयां खजूर की सेवइयां एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे त्योहारों पर बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले सेवइयों को घी में भून लें। इसके बाद दूध उबालकर उसमें भुनी हुई सेवइयां डालें और गाढ़ा होने तक पकाएं। अब इसमें कटे हुए सूखे मेवे, इलायची पाउडर और कटे हुए खजूर मिलाएं। इस मिश्रण को अच्छे से मिलाकर ठंडा होने दें, फिर इसे परोसें। आप इसमें केसर भी मिला सकते हैं।