बालों को मजबूत बनाने के लिए प्याज से बनाएं ये 5 हेयर मास्क

प्याज का रस बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और उन्हें झड़ने से रोकता है। प्याज में मौजूद सल्फर तत्व बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं और उन्हें घना बनाते हैं। इसके अलावा प्याज के मास्क सिर की त्वचा में खून के बहाव को सुधारते हैं, जिससे बाल स्वस्थ रहते हैं। आइए आज हम आपको प्याज से बनाए जाने वाले हेयर मास्क की विधि बताते हैं।

#1 प्याज और शहद का हेयर मास्क सामग्री: 2 बड़े चम्मच प्याज का रस और 1 बड़ा चम्मच शहद। हेयर मास्क बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका: एक कटोरी में प्याज का रस और शहद मिलाएं। अब इस मिश्रण को अपने सिर पर लगाएं और हल्के हाथों से मालिश करें। 30 मिनट बाद अपने सिर को शैंपू से धो लें। फायदे: यह मास्क बालों को नमी प्रदान करता है और उन्हें टूटने से बचाता है, जिससे बाल मजबूत और स्वस्थ रहते हैं।

#2 प्याज और नारियल के तेल का हेयर मास्क सामग्री: 2 बड़े चम्मच प्याज का रस और 2 बड़े चम्मच नारियल का तेल। हेयर मास्क बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका: एक कटोरी में प्याज का रस और नारियल का तेल मिलाएं। अब इस मिश्रण को अपने सिर पर लगाकर हल्के हाथों से मालिश करें। 45 मिनट बाद अपने सिर को शैंपू से धो लें। फायदे: यह मास्क बालों को मुलायम बनाता है और उन्हें टूटने से बचाता है, जिससे बाल मजबूत और स्वस्थ रहते हैं।

Advertisement

#3 प्याज और एलोवेरा का हेयर मास्क सामग्री: 2 बड़े चम्मच प्याज का रस और 2 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल। हेयर मास्क बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका: एक कटोरी में प्याज का रस और एलोवेरा जेल मिलाएं। अब इस मिश्रण को अपने सिर पर लगाकर अच्छी तरह से मालिश करें। 30 मिनट बाद अपने सिर को शैंपू से धो लें। फायदे: यह मास्क सिर की त्वचा को ठंडक पहुंचाता है और बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देता है, जिससे बाल मजबूत और स्वस्थ रहते हैं।

Advertisement

#4 प्याज और दही का हेयर मास्क सामग्री: 2 बड़े चम्मच प्याज का रस और आधा कप दही। हेयर मास्क बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका: एक कटोरी में प्याज का रस और दही मिलाएं। अब इस मिश्रण को अपने सिर पर लगाकर अच्छी तरह से मालिश करें। 40 मिनट बाद अपने सिर को शैंपू से धो लें। फायदे: यह मास्क बालों को पोषण देता है और उन्हें मुलायम बनाता है, जिससे बाल टूटने से बचते हैं और मजबूत रहते हैं।