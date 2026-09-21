सोशल मीडिया के इस्तेमाल से जुड़ी इन 5 आदतों को अपनाएं, होगा फायदा

लगातार स्क्रीन पर देखने से आंखों पर दबाव पड़ता है और नींद भी प्रभावित होती है। इसलिए हर 30 मिनट बाद थोड़ी देर का आराम लें और अपनी आंखों को राहत दें।

इस दौरान थोड़ी टहल लें या गहरी सांस लें। इससे आपकी आंखों की थकान कम होगी और आप तरोताजा महसूस करेंगे।

नियमित रूप से आराम करने से आपकी ऊर्जा बनी रहेगी और आप अधिक उत्साहित महसूस करेंगे। यह आदत आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है।