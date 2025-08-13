त्योहारों के दौरान बाजार से लाने के घर पर बजाय बनाएं इन 5 मेवों के लड्डू

त्योहारों का सीजन आते ही मिठाइयों की दुकानों में तरह-तरह के लड्डू नजर आने लगते हैं। अगर आप इस बार त्योहारों के दौरान बहार से मिठाइयां नहीं खरीदना चाहते हैं तो घर पर ही लड्डू बना लें। आइए आज हम आपको 5 तरह के लड्डू की रेसिपी बताते हैं, जो सूखे मेवों से बनाए जाते हैं और सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। ये लड्डू बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को पसंद आएंगे।

#1 बादाम के लड्डू बादाम के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में जरूरत के अनुसार बादाम को भूनकर एक कटोरे में निकालें। इसी तरह काजू और खरबूजे के बीजों को भी भूनकर कटोरे में निकालें। अब एक पैन में गाढ़ा दूध, इलायची का पाउडर और केसर मिलाएं, फिर इसमें सूखे मेवे डालें और मिश्रण को तब तक पकाएं, जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए। इसके बाद मिश्रण को ठंडा करके छोटे-छोटे लड्डू बना लें।

#2 काजू के लड्डू काजू के लड्डू तैयार करने के लिए सबसे पहले जरूरत के अनुसार काजू को एक पैन में सूखा भूनें। इसके बाद काजू को मिक्सी में बारीक पीसें, फिर इस मिश्रण को एक कटोरे में गाढ़े दूध के साथ मिलाएं। अब एक कढ़ाई में मक्खन गर्म करके इसमें काजू वाला मिश्रण डालें और इसे तब तक पकाएं जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए। इसके बाद मिश्रण को ठंडा करें और छोटे-छोटे लड्डू बनाकर परोसें।

#3 अखरोट के लड्डू अखरोट के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले अखरोट को धीमी आंच पर सूखा भूनें और एक कटोरे में निकाल लें। इसके बाद अखरोट को मिक्सी में बारीक पीस लें। इसके बाद एक पैन में मक्खन को पिघलाएं और इसमें अखरोट का पाउडर, चीनी और इलायची का पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं। अब मिश्रण को ठंडा होने दें, फिर इसके छोटे-छोटे लड्डू बनाएं। आप चाहें तो इसमें ऊपर से भी अखरोट डाल सकते हैं।

#4 पिस्ता के लड्डू इसके लिए सबसे पहले जरूरत के अनुसार पिस्ता को एक पैन में सूखा भूनकर एक कटोरे में निकालें। इसके बाद पिस्ता को मिक्सी में बारीक पीसें, फिर इस पाउडर को एक कटोरे में गाढ़े दूध के साथ मिलाएं। अब एक कढ़ाई में मक्खन गर्म करके इसमें पिस्ता वाला मिश्रण डालें और इसे तब तक पकाएं जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए। इसके बाद मिश्रण को ठंडा करें और छोटे-छोटे लड्डू बनाकर परोसें।