पर्सिमन से बनाकर खाएं ये 5 व्यंजन

पर्सिमन से बनाकर खाएं ये 5 व्यंजन, स्वाद में होते हैं लाजवाब

लेखन सयाली 05:35 pm Sep 05, 202605:35 pm

क्या है खबर?

पर्सिमन एक ऐसा फल है, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद है। आमतौर पर लोग इसे सलाद में मिलाकर या सीधे खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर्सिमन से कई स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं? इस लेख में हम आपको पर्सिमन से बनने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। ये सभी व्यंजन स्वाद में बेहतरीन होते हैं।