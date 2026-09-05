पर्सिमन से बनाकर खाएं ये 5 व्यंजन, स्वाद में होते हैं लाजवाब
क्या है खबर?
पर्सिमन एक ऐसा फल है, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद है। आमतौर पर लोग इसे सलाद में मिलाकर या सीधे खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर्सिमन से कई स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं? इस लेख में हम आपको पर्सिमन से बनने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। ये सभी व्यंजन स्वाद में बेहतरीन होते हैं।
#1
पर्सिमन की खीर
पर्सिमन की खीर एक अनोखी और स्वादिष्ट मिठाई है, जिसे आप खास मौकों पर बना सकते हैं।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले दूध को उबालें और उसमें कद्दूकस किया हुआ पर्सिमन मिलाएं।
फिर इसमें चीनी, इलायची पाउडर और थोड़े से सूखे मेवे डालकर पकाएं, जब तक कि खीर गाढ़ी न हो जाए।
यह खीर न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी है, क्योंकि इसमें विटामिन-C और अन्य पोषक तत्व होते हैं।
#2
पर्सिमन का अचार
अगर आप अचार पसंद करते हैं तो पर्सिमन का अचार जरूर आजमाएं। इसे बनाने के लिए कच्चे पर्सिमन को टुकड़ों में काट लें और उसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, सरसों का तेल और मेथी दाना मिलाकर धूप में सुखाएं।
कुछ दिनों बाद आपका अचार तैयार हो जाएगा, जिसे आप रोटी या पराठे के साथ खा सकते हैं। यह अचार आपके खाने को नया स्वाद देगा और लंबे समय तक टिकेगा।
#3
पर्सिमन का रस
गर्मियों में ठंडा-ठंडा पर्सिमन का रस पीना बहुत ही ताजगी भरा अनुभव है। इसे बनाने के लिए पर्सिमन को छीलकर उसके टुकड़े कर लें, फिर इन्हें जूसर मशीन में डालकर रस निकाल लें।
इसमें स्वादानुसार शक्कर या शहद मिला सकते हैं। यह रस न केवल ताजगी देता है, बल्कि शरीर को ठंडक भी पहुंचाता है और विटामिन-C की कमी भी पूरी करता है।
इसे आप नाश्ते के समय या किसी पार्टी में भी परोस सकते हैं।
#4
पर्सिमन की चटनी
पर्सिमन की चटनी एक अनोखी चटनी है, जिसे आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए पर्सिमन को उबालकर उसका गूदा निकाल लें।
फिर इसमें हरी मिर्च, धनिया पत्ती, नमक और नींबू का रस मिलाकर पीस लें। यह चटनी आपके खाने को नया स्वाद देगी और इसे बनाना भी बहुत आसान है।
आप इसे रोटी या पराठे के साथ खा सकते हैं और इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब है।
#5
पर्सिमन की सब्जी
अगर आप नए-नए व्यंजन बनाने का शौक रखते हैं तो पर्सिमन की सब्जी जरूर बनाएं। इसके लिए प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लें, फिर तेल गर्म करके उसमें राई और जीरा डालें।
अब प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट डालकर भूनें। हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च आदि जैसे मसाले मिलाकर टमाटर डालें।
अंत में कटे हुए पर्सिमन डालकर थोड़ी देर पकाएं। यह सब्जी रोटी या चावल, दोनों के साथ अच्छी लगती है।