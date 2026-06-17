मानसून में चुकंदर से बनाकर खाएं ये व्यंजन

मानसून के दौरान बनाकर खाएं चुकंदर से बने ये 5 व्यंजन, आसान हैं रेसिपी

लेखन अंजली 10:37 am Jun 17, 202610:37 am

क्या है खबर?

चुकंदर एक ऐसी सब्जी है, जो न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसमें आयरन, फोलेट और विटामिन-C की भरपूर मात्रा होती है, जो शरीर को ताकत देती है। मानसून के दौरान चुकंदर से बने व्यंजन न केवल आपको गर्माहट देंगे, बल्कि आपके शरीर की सुरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करेंगे। आइए आज हम आपको चुकंदर से बनाए जाने वाले व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर बनाना आसान है।