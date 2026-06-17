मानसून के दौरान बनाकर खाएं चुकंदर से बने ये 5 व्यंजन, आसान हैं रेसिपी
क्या है खबर?
चुकंदर एक ऐसी सब्जी है, जो न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसमें आयरन, फोलेट और विटामिन-C की भरपूर मात्रा होती है, जो शरीर को ताकत देती है। मानसून के दौरान चुकंदर से बने व्यंजन न केवल आपको गर्माहट देंगे, बल्कि आपके शरीर की सुरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करेंगे। आइए आज हम आपको चुकंदर से बनाए जाने वाले व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर बनाना आसान है।
#1
चुकंदर का हलवा
चुकंदर का हलवा एक अनोखा और स्वादिष्ट मीठा व्यंजन है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चुकंदर को कद्दूकस करें, फिर उसे घी में भूनें और दूध डालकर पकाएं। जब दूध सूख जाए तो इसमें चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे मिलाकर पकाएं। यह हलवा न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि इसमें आयरन और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है।
#2
चुकंदर का परांठा
चुकंदर का परांठा एक बेहतरीन विकल्प है सुबह या शाम के नाश्ते के लिए। इसे बनाने के लिए गेहूं के आटे में कद्दूकस किया हुआ चुकंदर, नमक, लाल मिर्च पाउडर और अजवाइन मिलाकर गूंध लें। अब इस मिश्रण से छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेल लें और तवे पर सेंक लें। घी लगाकर परोसें। यह परांठा न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहतमंद भी है क्योंकि इसमें विटामिन-C और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है।
#3
चुकंदर का रायता
गर्मियों में ठंडा-ठंडा रायता कौन नहीं पसंद करता? अगर आप कुछ नया आजमाना चाहते हैं तो चुकंदर का रायता जरूर बनाएं। इसके लिए दही में कद्दूकस किया हुआ चुकंदर, भुना जीरा पाउडर, नमक और हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह मिलाएं। आपका स्वादिष्ट और सेहतमंद रायता तैयार है। यह रायता न केवल आपके भोजन को संतुलित करता है बल्कि आपके पेट को भी ठंडक पहुंचाता है।
#4
चुकंदर की सब्जी
चुकंदर की सब्जी एक सेहतमंद विकल्प है, जिसे आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट भूनें, फिर उसमें कटे हुए चुकंदर डालकर पकाएं। मसाले जैसे हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला डालकर अच्छी तरह मिलाएं। थोड़ी देर ढककर पकने दें ताकि सभी मसाले अच्छे से मिल जाएं। यह सब्जी न केवल स्वादिष्ट है बल्कि विटामिन-C और फाइबर से भरपूर भी है।
#5
चुकंदर का सूप
सर्दियों में गर्मागर्म सूप पीना किसे पसंद नहीं होता? अगर आप कुछ नया पीना चाहते हैं तो चुकंदर का सूप जरूर बनाएं। इसके लिए सबसे पहले बारीक कटा हुआ प्याज, लहसुन और अदरक को तेल में भूनें, फिर उसमें कटे हुए चुकंदर डालकर पानी डालें और अच्छी तरह पकाएं। पकने के बाद इसे मिक्सर में पीसें और नमक-मिर्च डालकर फिर से गर्म करें। आपका सेहतमंद और स्वादिष्ट सूप तैयार है।