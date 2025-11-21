मिट्टी के बर्तन में बनाकर खाएं ये 5 व्यंजन, आसान है रेसिपी

मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने का तरीका हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है। यह न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। मिट्टी के बर्तन में पकाने से खाना प्राकृतिक तत्वों से भरपूर होता है और इसका स्वाद भी अनोखा आता है। इस लेख में हम आपको पांच ऐसे पारंपरिक व्यंजनों की विधि बताएंगे, जो मिट्टी के बर्तन में पकाने पर और भी ज्यादा स्वादिष्ट बनते हैं।

#1 दाल बाटी चूरमा राजस्थान का यह प्रसिद्ध व्यंजन मिट्टी के बर्तन में पकाने पर और भी ज्यादा स्वादिष्ट बनता है। इसके लिए सबसे पहले गेंहू के आटे से छोटी-छोटी गोलियां बनाकर उन्हें देसी घी में तलें, फिर इन बाटियों को तवे पर गर्म दाल और मसालों के साथ मिलाएं। अब सूजी, गुड़ और घी से बना हुआ चूरमा तैयार करें। इस तरह से आपका दाल बाटी चूरमा बनकर तैयार हो जाएगा।

#2 हांडी पनीर हांडी पनीर एक ऐसा व्यंजन है, जिसे मिट्टी के बर्तन में पकाने से उसका स्वाद बढ़ जाता है। इसके लिए सबसे पहले प्याज, टमाटर और मसालों को मिलाकर धीमी आंच पर पकाएं, फिर इसमें मलाई डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इसमें कटे हुए पनीर के टुकड़े डालें और उसे मिट्टी के बर्तन में पकने दें। थोड़ी देर बाद आपका हांडी पनीर तैयार हो जाएगा, जिसे रोटी या चावल के साथ परोसा जा सकता है।

#3 कढ़ाई पनीर कढ़ाई पनीर भी एक लोकप्रिय व्यंजन है, जिसे मिट्टी के बर्तन में पकाने से खास स्वाद मिलता है। इसके लिए सबसे पहले प्याज, टमाटर और मसालों को मिलाकर धीमी आंच पर पकाएं, फिर इसमें कटे हुए पनीर के टुकड़े डालें और उसे मिलाएं। अब इस मिश्रण को मिट्टी के बर्तन में पकने दें ताकि सभी मसाले पनीर में समा जाएं। थोड़ी देर बाद आपका कढ़ाई पनीर तैयार हो जाएगा, जिसे रोटी या नान के साथ खाया जा सकता है।

#4 बिरयानी बिरयानी एक ऐसा व्यंजन है, जिसे मिट्टी के बर्तन में पकाने से उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। इसके लिए सबसे पहले चावल को आधा पकाएं, फिर आलू, मटर, गाजर आदि सब्जियों को मसालों के साथ मिलाकर धीमी आंच पर पकाएं। अब इस मिश्रण को मिट्टी के बर्तन में डालकर उसके ऊपर आधा पका हुआ चावल डालें और धीमी आंच पर पकाएं ताकि सभी मसाले अच्छे से मिल जाएं। थोड़ी देर बाद आपकी बिरयानी तैयार हो जाएगी।