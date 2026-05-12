मिक्सी में सब्जियों का प्यूरी बनाकर बनाएं ये 5 व्यंजन, आसान हैं रेसिपी

आमतौर पर सब्जियों की प्यूरी बनाने के लिए लोग इसे हाथ से ही बनाते हैं, लेकिन अगर आप मिक्सी का इस्तेमाल करते हैं, तो यह काम और भी आसान हो सकता है। मिक्सी में सब्जियों का प्यूरी बनाने से न केवल समय की बचत होती है, बल्कि आपको एक बेहतरीन टेक्सचर भी मिलता है। आइए हम आपको कुछ ऐसे स्वादिष्ट व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप मिक्सी में सब्जियों का प्यूरी बनाकर बना सकते हैं।

#1 पालक की प्यूरी वाली दाल पालक की प्यूरी वाली दाल एक सेहतमंद और स्वादिष्ट व्यंजन है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दाल को उबालें, फिर मिक्सी में पालक, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट बनाएं। अब इस पेस्ट को उबली हुई दाल में मिलाएं और उसमें नमक, हल्दी और जीरा डालकर पकाएं। तड़के के लिए तेल गर्म करें और उसमें राई, जीरा, हींग, करी पत्ता डालें। जब यह तड़का तैयार हो जाए तो इसे दाल पर डालकर मिलाएं। अब इसे गर्मागर्म परोसें।

#2 टमाटर की प्यूरी वाली सब्जी टमाटर की प्यूरी वाली सब्जी एक हल्का और पौष्टिक विकल्प है। इसके लिए टमाटर, प्याज, अदरक-लहसुन और मसालों को मिक्सी में पीस लें। फिर कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें जीरा डालें और प्याज भूनें। अब इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें और टमाटर की प्यूरी मिलाएं। नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डालकर पकाएं। अंत में हरी धनिया से सजाकर इसे रोटी या चावल के साथ परोसें।

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#3 पत्तागोभी की प्यूरी वाली करी पत्तागोभी की प्यूरी वाली करी एक अनोखा व्यंजन है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसके लिए पत्तागोभी को छोटे टुकड़ों में काट लें और मिक्सी में पीस लें, फिर कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें जीरा डालें और प्याज भूनें। अब इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें और टमाटर की प्यूरी मिलाएं। नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डालकर पकाएं। अंत में हरी धनिया से सजाकर इसे रोटी या चावल के साथ परोसें।

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#4 मूली की प्यूरी वाली खिचड़ी मूली की प्यूरी वाली खिचड़ी एक सेहतमंद विकल्प है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए मूली को कदूकस कर लें और मिक्सी में पीस लें। अब चावल-दाल को धोकर कुकर में पानी समेत डालें। इसके बाद कढ़ाई में घी गर्म करके उसमें जीरा डालें और प्याज भूनें, फिर अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें। अब इसमें मूली की प्यूरी मिलाएं और नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डालकर पकाएं। अंत में हरी धनिया से सजाकर परोसें।