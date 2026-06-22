खास मौकों पर बनाएं रामबूटन की ये 5 लजीज मिठाइयां, स्वाद में होती हैं लाजवाब

#2

रामबूटन की खीर

रामबूटन की खीर एक अनोखी मिठाई है, जिसे आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले चावल को धोकर भिगो दें, फिर दूध को उबालें और उसमें चीनी मिलाएं। अब इसमें भिगोए हुए चावल डालकर धीमी आंच पर पकने दें। जब चावल गल जाएं तब इसमें कटे हुए रामबूटन डालें और कुछ मिनट तक पकाएं। अंत में इलायची पाउडर डालकर गर्मा-गर्म परोसें। आप इसमें सभी तरह के मेवे भी डाल सकते हैं।