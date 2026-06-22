खास मौकों पर बनाएं रामबूटन की ये 5 लजीज मिठाइयां, स्वाद में होती हैं लाजवाब
क्या है खबर?
रामबूटन एक खास और पौष्टिक फल है, जो अपने खट्टे-मीठे स्वाद के लिए जाना जाता है। आमतौर पर इसे सीधे खाने या सलाद में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि इससे कई स्वादिष्ट मिठाइयां भी बनाई जा सकती हैं? इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी मिठाइयों की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप रामबूटन से घर पर बना सकते हैं और अपने परिवार और दोस्तों को खुश कर सकते हैं।
#1
रामबूटन की बर्फी
रामबूटन की बर्फी एक खास मिठाई है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले रामबूटन के गूदे को निकालकर उसे पीस लें। इसके बाद इसे कढ़ाई में डालकर दूध और चीनी के साथ पकाएं, जब तक मिश्रण गाढ़ा न हो जाए। अब इसमें घी डालकर अच्छी तरह मिलाएं और एक थाली में फैलाकर ठंडा होने दें। ठंडा होने पर इसे टुकड़ों में काटकर परोसें।
#2
रामबूटन की खीर
रामबूटन की खीर एक अनोखी मिठाई है, जिसे आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले चावल को धोकर भिगो दें, फिर दूध को उबालें और उसमें चीनी मिलाएं। अब इसमें भिगोए हुए चावल डालकर धीमी आंच पर पकने दें। जब चावल गल जाएं तब इसमें कटे हुए रामबूटन डालें और कुछ मिनट तक पकाएं। अंत में इलायची पाउडर डालकर गर्मा-गर्म परोसें। आप इसमें सभी तरह के मेवे भी डाल सकते हैं।
#3
रामबूटन का हलवा
रामबूटन का हलवा एक स्वादिष्ट मिठाई है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले बेसन को भून लें, फिर घी डालकर उसमें कटे हुए रामबूटन मिलाएं और अच्छे से भूनें। अब इसमें पानी डालकर पकने दें, जब तक कि बेसन पूरी तरह से पक न जाएं। अंत में चीनी मिलाकर धीमी आंच पर पकाएं, जब तक कि हलवा गाढ़ा न हो जाएं। गर्मा-गर्म हलवा तैयार है।
#4
रामबूटन की पुडिंग
रामबूटन की पुडिंग एक अनोखी मिठाई है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले दूध को उबालें और उसमें चीनी मिलाएं। अब इसमें जिलेटिन मिलाकर ठंडा होने दें। जब मिश्रण ठंडा हो जाए तो उसमें कटे हुए रामबूटन डालें और फिर इस मिश्रण को सांचे में डालकर ठंडा होने के लिए रख दें। सेट होने के बाद पुडिंग को निकालकर कटी हुई मेवे डालें और ठंडा-ठंडा परोसें।
#5
रामबूटन के मिठाई रोल्स
रामबूटन के मिठाई रोल्स एक मजेदार मिठाई है, जिसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैदा गूंथ लें, फिर उसमें घी लगाकर बेलें और बीच से काट लें, ताकि रोल बन सकें। इसके बाद इनके बीच में रामबूटन से बनाई गई क्रीम वाली फिलिंग भर दें। अब इन रोल्स को घी में तल लें। इसके बाद इन रोल्स को ठंडा होने दें, फिर इनके ऊपर से चाशनी डाल दें।