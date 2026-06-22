शरीफे से बने मीठे व्यंजन

शरीफा से बनाएं ये 5 स्वादिष्ट मिठाइयां, बड़े ही चाव से खाएंगे घर आए मेहमान

लेखन सयाली 05:22 pm Jun 22, 202605:22 pm

क्या है खबर?

शरीफा एक पौष्टिक फल है, जिसे लोग कस्टर्ड एपल नाम से भी जानते हैं। इसमें विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है। आमतौर पर लोग इसे सीधा खाते हैं या इसका जूस बनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे कई स्वादिष्ट मिठाइयां भी बनाई जा सकती हैं? आइए आज हम आपको शरीफा से बनाई जाने वाली कुछ ऐसी मिठाइयों की रेसिपी बताते हैं, जो आपके खाने का मजा दोगुना कर देंगी।