शरीफा से बनाएं ये 5 स्वादिष्ट मिठाइयां, बड़े ही चाव से खाएंगे घर आए मेहमान

शरीफा से बनाएं ये 5 स्वादिष्ट मिठाइयां, बड़े ही चाव से खाएंगे घर आए मेहमान
क्या है खबर?
शरीफा एक पौष्टिक फल है, जिसे लोग कस्टर्ड एपल नाम से भी जानते हैं। इसमें विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है। आमतौर पर लोग इसे सीधा खाते हैं या इसका जूस बनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे कई स्वादिष्ट मिठाइयां भी बनाई जा सकती हैं? आइए आज हम आपको शरीफा से बनाई जाने वाली कुछ ऐसी मिठाइयों की रेसिपी बताते हैं, जो आपके खाने का मजा दोगुना कर देंगी।
#1
शरीफा पाई
शरीफा पाई एक अनोखी और स्वादिष्ट मिठाई है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले शरीफे का गूदा निकालकर उसमें चीनी, मैदा और मलाई मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को पाई वाली ट्रे में डालकर बेक करें। बेक होने के बाद इसे ठंडा करके परोसें। यह मिठाई न केवल देखने में सुंदर लगती है, बल्कि इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है। इसके ऊपर से शरीफे वाली क्रीम तैयार करके डालना बिलकुल न भूलें।
#2
शरीफा कुल्फी
गर्मियों में ठंडी-ठंडी कुल्फी खाना किसे पसंद नहीं होता? अगर आप कुछ नया आजमाना चाहते हैं तो शरीफा कुल्फी आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती है। इसके लिए सबसे पहले शरीफे का गूदा निकालकर उसमें दूध, चीनी और इलायची पाउडर मिलाएं। फिर इस मिश्रण को कुल्फी के सांचे में डालकर फ्रीजर में जमने दें। ठंडी-ठंडी कुल्फी को गर्मियों में खाने का मजा ही कुछ अलग है। इसका स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को पसंद आएगा।
#3
शरीफा हलवा
हलवा तो आपने कई तरह का खाया होगा, लेकिन क्या कभी शरीफा का हलवा आजमाया है? इसे बनाने के लिए सबसे पहले शरीफे का गूदा निकालकर उसमें घी, सूजी और दूध मिलाएं। फिर इसमें चीनी और इलायची पाउडर डालकर पकाएं, जब तक कि हलवा गाढ़ा न हो जाए। इस स्वादिष्ट और पौष्टिक हलवे को आप नाश्ते या शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। यह हलवा न केवल सेहतमंद है, बल्कि इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है।
#4
शरीफा मूस
अगर आप कुछ हल्का और मलाईदार खाना चाहते हैं तो शरीफा मूस आपके लिए सही रहेगा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले शरीफे का गूदा निकालकर उसमें फेंटी हुई क्रीम मिलाएं। फिर इस मिश्रण को फ्रिज में ठंडा करके परोसें। यह मूस न केवल देखने में सुंदर लगता है, बल्कि इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है। इसे खास मौकों पर बना सकते हैं और अपने मेहमानों को खुश कर सकते हैं।
#5
शरीफा शेक
शरीफा शेक एक बेहतरीन पेय है, जिसे आप किसी भी समय पी सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले शरीफे का गूदा निकालकर उसमें दूध, चीनी और थोड़ा-सा वनीला आइसक्रीम मिलाएं। फिर इस मिश्रण को मिक्सर में डालकर अच्छे से मिलाएं। ठंडा-ठंडा शेक तैयार है। इन सभी मिठाइयों को बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और ये सभी सेहत के लिए भी अच्छे हैं। अगली बार जब भी आपको शरीफा मिले तो इन सभी विधियों को जरूर आजमाएं।