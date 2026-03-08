जिमीकंद से बनाकर खाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, जो बिना तले हो जाते हैं तैयार

जिमीकंद एक सेहतमंद सब्जी है, जो स्वाद में भी लाजवाब होती है। आमतौर पर इसे तलकर ही पकाया जाता है, जिससे इसका पोषण काफी कम हो जाता है और कैलोरी बढ़ जाती हैं। आज हम आपको जिमीकंद के कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें बिना तलकर बनाया जा सकता है। ये व्यंजन न केवल सेहत के लिए अच्छे हैं, बल्कि स्वाद में भी बेहतरीन होते हैं। आइए बिना तलकर बनाए जाने वाले जिमीकंद के व्यंजनों के बारे में जानें।

#1 जिमीकंद का हलवा जिमीकंद का हलवा एक अनोखी और स्वादिष्ट मिठाई है, जो पारंपरिक हलवे से हटकर है। इसके लिए सबसे पहले जिमीकंद को उबालकर उसका गूदा निकाल लें। इसके बाद इसमें दूध, चीनी और घी मिलाकर पकाएं। उसमें इलायची पाउडर और काजू-बादाम डालकर सजाएं। इसे धीमी आंच पर पकने दें, जब तक कि इससे अच्छी खुशबू न आने लग जाए। जब हलवे की स्थिरता गाढ़ी हो जाए तो उसे परोस लें और घर में सभी को खिलाएं।

#2 जिमीकंद की टिक्की जिमीकंद की टिक्की एक बेहतरीन नाश्ता है, जिसे आप चाय-कॉफी के साथ परोस सकते हैं। इसके लिए उबले हुए जिमीकंद को मैश करके उसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और नमक मिलाएं। इस मिश्रण के छोटे-छोटे गोले बनाकर तवे पर हल्का तेल डालकर सुनहरा होने तक सेंके। टिक्कियों को दोनों तरफ से भूरा हो जाने दें, ताकि वे कुरकुरी बनें। इनका मजा हरी चटनी, टमाटर की चटनी या फिर सॉस के साथ लिया जा सकता है।

#3 जिमीकंद की सब्जी जिमीकंद की सब्जी एक सेहतमंद और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप रोजमर्रा के खान-पान में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले प्याज, टमाटर और अदरक-लहसुन के पेस्ट को तेल में भूनें। इसके बाद इसमें हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च डालकर जैसे मसालों को अच्छी तरह मिलाएं। अब इसमें कटे हुए जिमीकंद डालकर पकाएं, जब तक वे नरम न हो जाएं। अंत में हरी धनिया से सजाकर गर्मा-गर्म रोटी या चावल के साथ परोसें।

#4 भरवां जिमीकंद भरवां जिमीकंद एक अनोखा व्यंजन है, जिसे आप खास मौकों पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जिमीकंद को बीच से काटकर उसका अंदरूनी हिस्सा निकाल लें। अब इस खाली हिस्से में पनीर, हरी मिर्च, प्याज और मसालों का मिश्रण भरें। इन्हें तवे पर हल्का तेल डालकर सुनहरा होने तक सेंके। आप इसे किसी भी तरह की चटनी या रोटी के साथ खा सकते हैं। यह व्यंजन बच्चों और बड़ों, सभी को पसंद आएगा।