गर्मी में भरपूर ताजगी देगा काला खट्टा सिरप, इससे बनाएं ये ठंडे और लजीज पकवान

काला खट्टा सिरप एक ऐसा मीठा और खट्टा सिरप है, जो गर्मियों में शरीर को तरोताजा रखने में मदद करता है। आमतौर पर इसे बर्फ के गोले में डाला जाता है। आइए आज हम आपको काला खट्टा सिरप से बनाए जाने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिनका स्वाद एक बार नहीं कई बार चखने का मन करेगा। इन व्यंजनों की खास बात है कि इन्हें बनाना बहुत आसान है।

#1 काला खट्टा सिरप की लस्सी काला खट्टा सिरप की लस्सी एक बेहतरीन पेय है, जो गर्मियों में आपको ताजगी और ठंडक प्रदान कर सकती है। इसे बनाने के लिए आपको दही, पानी, चीनी और काला खट्टा सिरप चाहिए। दही और पानी को मिक्सर में डालकर अच्छे से फेंटें, फिर इसमें चीनी और काला खट्टा सिरप मिलाएं। इस मिश्रण को अच्छे से फेंटकर ठंडा होने दें और फिर बर्फ के टुकड़ों के साथ परोसें। यह लस्सी आपको ठंडक देकर तारोताजा कर देगी।

#2 काला खट्टा सिरप की आइसक्रीम अगर आप आइसक्रीम पसंद करते हैं तो काला खट्टा सिरप की आइसक्रीम जरूर आजमाएं। इसे बनाने के लिए आपको दूध, मलाई, चीनी और काला खट्टा सिरप चाहिए। सबसे पहले दूध और मलाई को एक पैन में गर्म करें, फिर उसमें चीनी डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इस मिश्रण को ठंडा होने दें और फिर इसमें काला खट्टा सिरप मिलाएं। इस मिश्रण को आइसक्रीम मशीन में डालकर जमाएं, फिर ठंडी-ठंडी आइसक्रीम का आनंद लें।

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#3 काला खट्टा सिरप का शरबत काला खट्टा सिरप का शरबत एक ताजगी भरा पेय है, जो आपको गर्मियों में ठंडक देगा। इसे बनाने के लिए आपको पानी, चीनी और काला खट्टा सिरप चाहिए। सबसे पहले पानी में चीनी डालकर उसे उबालें, ताकि चीनी घुल जाए, फिर इस मिश्रण को ठंडा करके उसमें काला खट्टा सिरप मिलाएं। अब इस शरबत को बर्फ के टुकड़ों के साथ गिलास में डालकर परोसें। यह शरबत न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है।

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#4 काला खट्टा सिरप का हलवा हलवा तो आपने कई तरह का खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी काला खट्टा सिरप का हलवा चखा है? इसे बनाने के लिए सूजी को घी में भूनें, फिर उसमें पानी और चीनी डालें, ताकि चाशनी तैयार हो जाए। अब इस मिश्रण में काला खट्टा सिरप मिलाकर अच्छी तरह पकाएं। इस हलवे को गर्मा-गर्म परोसें। यह हलवा न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है। इसे बनाना भी बहुत आसान है।