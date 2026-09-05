जूट के पत्ते स्वास्थ्य के लिए होते हैं फायदेमंद, जानिए इससे बनने वाले 5 व्यंजन

जूट के पत्तों की भुर्जी एक झटपट बनने वाला व्यंजन है, जिसे आप नाश्ते या शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तेल गर्म करके उसमें जीरा, राई और करी पत्ता डालें।

फिर बारीक कटा हुआ प्याज, लहसुन और हरी मिर्च डालकर भूनें। अब इसमें बारीक कटे जूट के पत्ते डालें और नमक मिलाकर धीमी आंच पर पकने दें।

जब भुर्जी अच्छी तरह से पक जाए तो इसे गर्मा-गर्म रोटी या पराठे के साथ परोसें।