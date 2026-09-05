जूट के पत्ते स्वास्थ्य के लिए होते हैं फायदेमंद, जानिए इससे बनने वाले 5 व्यंजन
क्या है खबर?
जूट के पत्ते एक हरी पत्तेदार सब्जी है, जो न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसमें विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो एक स्वस्थ शरीर की जरूरत होते हैं। आइए आज हम आपको जूट के पत्ते से बनाए जाने वाले 5 पारंपरिक व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर बनाना आसान है और ये आपके खाने को और भी मजेदार बना देंगे।
#1
जूट के पत्तों की दाल
जूट के पत्तों की दाल एक पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मूंग दाल को पकाएं, फिर उसमें बारीक कटे हुए जूट के पत्ते, प्याज, टमाटर और मसाले मिलाएं।
इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकाएं, जब तक कि दाल पूरी तरह से गाढ़ी न हो जाए। अंत में इसमें नींबू का रस और हरा धनिया डालकर सजाएं।
यह दाल रोटी या चावल, दोनों के साथ बहुत अच्छी लगती है।
#2
जूट के पत्तों का साग
जूट के पत्तों का साग एक बेहतरीन विकल्प है, जब आप कुछ हल्का और पौष्टिक खाना चाहते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले तेल गर्म करके उसमें जीरा और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें।
इसके बाद इसमें बारीक कटा प्याज और टमाटर डालकर भूनें। अब इसमें बारीक कटे हुए जूट के पत्ते डालें और मसाले मिलाकर धीमी आंच पर पकने दें।
जब सब्जी नरम हो जाए तो इसे गर्मा-गर्म रोटी या पराठे के साथ परोसें।
#3
जूट के पत्तों की करी
जूट के पत्तों की करी एक रसीला व्यंजन है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले प्याज, टमाटर और अदरक-लहसुन का पेस्ट भूनें।
फिर इसमें मसाले मिलाकर पानी डालें, ताकि ग्रेवी तैयार हो सके। अब इसमें बारीक कटे हुए जूट के पत्ते डालें और धीमी आंच पर पकने दें।
जब सब्जी अच्छी तरह से पक जाए तो इसे गर्मा-गर्म चावल या रोटी के साथ परोसें।
#4
जूट के पत्तों की भुर्जी
जूट के पत्तों की भुर्जी एक झटपट बनने वाला व्यंजन है, जिसे आप नाश्ते या शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तेल गर्म करके उसमें जीरा, राई और करी पत्ता डालें।
फिर बारीक कटा हुआ प्याज, लहसुन और हरी मिर्च डालकर भूनें। अब इसमें बारीक कटे जूट के पत्ते डालें और नमक मिलाकर धीमी आंच पर पकने दें।
जब भुर्जी अच्छी तरह से पक जाए तो इसे गर्मा-गर्म रोटी या पराठे के साथ परोसें।