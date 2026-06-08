चना दाल के फाइबर युक्त व्यंजन

फाइबर से भरपूर हैं चना दाल से बनने वाले ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, आसान हैं रेसिपी

लेखन सयाली 06:06 pm Jun 08, 202606:06 pm

क्या है खबर?

चना दाल एक मोटी दाल होती है, जो भारतीय खान-पान की एक अहम सामग्री है। इसमें प्रोटीन, फाइबर और कई पोषक तत्व होते हैं, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हैं। आइए आज हम आपको चना दाल से बनाए जाने वाले 5 व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं। ये न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि सेहत के लिए भी काफी लाभकारी हैं। इन व्यंजनों को बनाना भी आसान है और ये आपके खाने का मजा बढ़ा सकते हैं।