फाइबर से भरपूर हैं चना दाल से बनने वाले ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, आसान हैं रेसिपी
क्या है खबर?
चना दाल एक मोटी दाल होती है, जो भारतीय खान-पान की एक अहम सामग्री है। इसमें प्रोटीन, फाइबर और कई पोषक तत्व होते हैं, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हैं। आइए आज हम आपको चना दाल से बनाए जाने वाले 5 व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं। ये न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि सेहत के लिए भी काफी लाभकारी हैं। इन व्यंजनों को बनाना भी आसान है और ये आपके खाने का मजा बढ़ा सकते हैं।
#1
चना दाल की खिचड़ी
चना दाल की खिचड़ी एक पौष्टिक और स्वादिष्ट विकल्प है। इसे बनाने के लिए चना दाल, चावल और सब्जियों का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले चना दाल और चावल को धोकर भिगो दें। इसके बाद इन्हें प्रेशर कुकर में डालकर पानी, हल्दी, नमक और अपनी पसंदीदा सब्जियों के साथ पकाएं। इस खिचड़ी को घी के साथ गर्मा-गर्म परोसें। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद फाइबर पेट को भरा हुआ महसूस कराता है।
#2
चना दाल का हलवा
चना दाल का हलवा एक मीठा व्यंजन है, जिसे खास मौकों पर बनाया जा सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चना दाल को भिगोकर पीस लें। फिर उसे घी में भूनें और दूध, चीनी और इलायची पाउडर डालकर पकाएं। जब यह मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो उसमें सूखे मेवे डालकर सजाएं। यह हलवा बहुत ही स्वादिष्ट है और बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, सभी को पसंद आता है।
#3
चना दाल की टिक्की
चना दाल की टिक्की एक बेहतरीन नाश्ता है, जिसे आप शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए चना दाल को भिगोकर पीस लें। फिर उसमें आलू, अदरक-लहसुन पेस्ट, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और मसाले मिलाकर टिक्की बनाएं। अब इन्हें तेल में तल लें जब तक कि ये सुनहरी न हो जाएं। यह टिक्की बाहर से कुरकुरी और अंदर से नरम होती है, जो आपके नाश्ते को खास बना सकती है।
#4
चना दाल की सब्जी
चना दाल की सब्जी एक पौष्टिक मुख्य व्यंजन है, जिसे आप रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले प्याज-टमाटर की ग्रेवी तैयार करें। फिर उसमें भिगोई हुई चना दाल डालकर पकाएं, जब तक कि वह नरम न हो जाए। अंत में गरम मसाला, धनिया पत्ती और नींबू रस डालकर इसे सजाएं। यह सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक है, जो आपके खाने को खास बना सकती है।
#5
चना दाल का पुलाव
चना दाल का पुलाव एक अनोखा पुलाव है, जिसमें यह दाल ही मुख्य सामग्री होती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल धोकर भिगोएं, फिर प्याज-टमाटर की ग्रेवी बनाएं और उसमें भिगोई हुई चने दाल डालें। अब इसमें पानी डालकर पकाएं, जब तक कि यह नरम न हो जाए। अंत में इसमें घी, जीरा, तेजपत्ता, लौंग और इलायची आदि मसाले डालकर इसे सजाएं। यह पुलाव बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक है।