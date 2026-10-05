ओट्स को नाश्ते में शामिल करने के लिए बनाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, आसान हैं रेसिपी
क्या है खबर?
आजकल हर कोई अपनी सेहत का ध्यान रखता है और इसके लिए लोग कई तरह के उपाय अपनाते हैं। इन्हीं में से एक है नाश्ते में ओट्स को शामिल करना क्योंकि इसमें मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने के साथ वजन को नियंत्रित करने का काम कर सकते हैं। आइए आज हम आपको ओट्स से बनने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो रोजाना खाए जाने वाले व्यंजनों से अलग हैं।
#1
ओट्स उपमा
सबसे पहले एक पैन में एक कप ओट्स को सूखा भूनें, फिर एक कढ़ाई में थोड़ा तेल गर्म करके उसमें एक चम्मच सरसों और जीरा डालकर इसे भूनें।
इसमें बारीक कटी प्याज, हरी मिर्च, कदूकस किया हुआ अदरक और कढ़ी पत्ता डालकर भूनें। अब इसमें बारीक कटी गाजर, हरी मटर और शिमला मिर्च डालकर भूनें।
इसके बाद इसमें भुने हुए ओट्स, नमक और नींबू का रस मिलाएं, फिर इसे 5 मिनट तक पकाएं और गर्मागर्म उपमा परोसें।
#2
ओट्स की खीर
सबसे पहले एक पैन में ओट्स, दूध, शक्कर और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं, फिर इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकाएं।
जब मिश्रण में उबाल आ जाए तो इसे धीमी आंच पर 10 मिनट तक पकाएं। इसके बाद इसमें कटे हुए सूखे मेवे डालकर 5 मिनट तक और पकाएं।
अब इस मिश्रण को एक कटोरे में निकालकर ठंडा होने दें, फिर ठंडा-ठंडा परोसें। ओट्स की खीर का यह स्वाद आपको जरूर पसंद आएगा।
#3
ओट्स का चीला
सबसे पहले एक बड़े कटोरे में थोड़ा-सा पानी डालकर उसमें ओट्स मिलाएं, फिर इसमें बारीक कटी हुई सब्जियां जैसे गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, मटर, अदरक और हरी मिर्च, नमक और थोड़ा-सा बेकिंग सोडा मिलाएं। अब इस मिश्रण को अच्छे से फेंटे, फिर एक तवे पर तेल गर्म करके इस पर थोड़ा-सा मिश्रण फैलाएं और इसे दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक सेंक लें।
इसी तरह सारे चीले तैयार करके इन्हें गर्मागर्म परोसें।
#4
ओट्स का ढोकला
इसके लिए सबसे पहले एक कटोरे में ओट्स, दही, नमक, बेकिंग सोडा और थोड़ा-सा पानी मिलाएं, फिर इस मिश्रण को 15 मिनट के लिए अलग रख दें।
अब इस मिश्रण को मिक्सी में बारीक पीस लें, फिर इसमें बारीक कटी हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट और थोड़ा-सा पानी डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को तेल लगे सांचे में डालकर भाप में पकाएं।
इसके बाद ढोकला को टुकड़ों में काटकर गर्मागर्म परोसें।
#5
ओट्स का हलवा
सबसे पहले एक पैन में ओट्स को सूखा भून लें, फिर एक कढ़ाई में घी गर्म करके उसमें ओट्स को भून लें।
अब इसमें थोड़ा-सा पानी और चीनी डालकर इसे अच्छे से मिलाएं, फिर इसमें इलायची का पाउडर डालें और अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद मिश्रण को धीमी आंच पर 5-10 मिनट तक पकाएं।
जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो इसे एक प्लेट में निकालकर सूखे मेवे डालें और गर्मागर्म परोसें।