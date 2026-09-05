पर्सलेन से बनाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, जानिए इनकी आसान रेसिपी
क्या है खबर?
पर्सलेन एक खास पौधा है, जो कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है। आमतौर पर इसे सलाद में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे कई अन्य स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं? इस लेख में हम आपको पर्सलेन से बनने वाले कुछ खास व्यंजनों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं। इन व्यंजनों में पर्सलेन का उपयोग करके आप अपने खाने का मजा दोगुना कर सकते हैं।
#1
पर्सलेन की सब्जी
पर्सलेन की सब्जी एक अनोखा और पौष्टिक विकल्प है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पर्सलेन को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें जीरा, हींग, हल्दी और धनिया पाउडर डालें।
अब इसमें कटे हुए पर्सलेन के टुकड़े डालकर अच्छी तरह पकाएं। इसके बाद इसमें टमाटर, हरी मिर्च और नमक मिलाकर पकने दें।
अंत में हरी धनिया से सजाकर गर्मा-गर्म रोटी या चावल के साथ परोसें।
#2
पर्सलेन का रायता
गर्मी के दिनों में ठंडा-ठंडा रायता खाना सबको पसंद होता है। पर्सलेन का रायता बनाने के लिए सबसे पहले पर्सलेन को अच्छे से धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें।
फिर दही में नमक, भुना जीरा पाउडर और कटी हुई हरी मिर्च मिलाएं। अब इसमें कटे हुए पर्सलेन के टुकड़े डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
इस रायते को ठंडा-ठंडा परोसें, ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए और यह आपके भोजन को संपूर्ण बना दे।
#3
पर्सलेन का पराठा
पराठा तो हर किसी को पसंद होता है तो क्यों न पर्सलेन का पराठा ट्राई किया जाए? इसके लिए गेहूं के आटे में बारीक कटा हुआ पर्सलेन, नमक, अजवाइन और थोड़ा-सा तेल मिलाकर गूंध लें।
अब इस आटे की लोइयां बनाकर बेल लें और तवे पर सेंके। इसे दही या अचार के साथ खाएं।
यह पराठा न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसमें पर्सलेन के सभी पौष्टिक तत्व बने रहते हैं।
#4
पर्सलेन की चटनी
चटनी हर खाने का स्वाद बढ़ा देती है। पर्सलेन की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले पर्सलेन को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें।
फिर मिक्सर जार में इन टुकड़ों के साथ हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, नींबू का रस और नमक डालकर पीस लें। इस चटनी को आप पराठे या चावल के साथ खा सकते हैं।
यह चटनी आपके खाने को नया स्वाद देगी और पर्सलेन के सारे पौष्टिक तत्व भी बनाए रखेगी।
#5
पर्सलेन की खिचड़ी
खिचड़ी तो आपने कई बार खाई होगी, लेकिन क्या आपने कभी पर्सलेन की खिचड़ी ट्राई की है? इसके लिए सबसे पहले चावल-दाल को धोकर भिगो लें।
अब कुकर में घी गर्म करके उसमें जीरा, हींग, हल्दी और अदरक-पेस्ट डालें। इसके बाद इसमें भिगोए हुए चावल-दाल और कटे हुए पर्सलेन के टुकड़े डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
अंत में नमक और पानी मिलाकर कुकर बंद करें। यह खिचड़ी पौष्टिक होने के साथ-साथ स्वादिष्ट भी है।