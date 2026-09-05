कसावा की पत्तियों से बनाकर खाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, पसंद आएगा इनका स्वाद
क्या है खबर?
कसावा की पत्तियां एक पौष्टिक और स्वादिष्ट हरी पत्तेदार सब्जी हैं। आमतौर पर लोग इससे साधारण तरीके से सब्जी बनाकर खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे कई अनोखे और स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं? आइए आज हम आपको कसावा की पत्तियों से बनाए जाने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप घर पर कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं और ये आपके खाने का स्वाद बढ़ा देंगे।
#1
कसावा की पत्तियों का पराठा
कसावा की पत्तियों का पराठा एक बेहतरीन नाश्ता है। इसे बनाने के लिए कसावा की पत्तियों को धोकर बारीक काट लें।
फिर आटे में नमक, हल्दी, मिर्च पाउडर और थोड़ा-सा तेल मिलाकर गूंध लें। अब इस आटे की लोइयां बनाकर बेल लें और तवे पर सेंक लें।
इसे दही या अचार के साथ परोसें। यह पराठा न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है और इसे आप आसानी से किसी भी समय बना सकते हैं।
#2
कसावा की पत्तियों की खीर
खीर तो आपने कई तरह की बनाई होगी, लेकिन क्या आपने कभी कसावा की पत्तियों की खीर बनाई है? इसे बनाने के लिए सबसे पहले दूध में चीनी डालकर उबालें, फिर उसमें बारीक कटी हुई कसावा की पत्तियां डालें और धीमी आंच पर पकने दें।
जब खीर गाढ़ी हो जाए तो उसमें इलायची पाउडर मिलाएं और ठंडा करके परोसें। यह खीर न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।
#3
कसावा की पत्तियों का सूप
मानसून में सूप पीने का अपना ही मजा है। अगर आप कुछ नया आजमाना चाहते हैं तो कसावा की पत्तियों का सूप बनाएं।
इसके लिए सबसे पहले प्याज, लहसुन और अदरक को तेल में भूनें। फिर इसमें बारीक कटी हुई कसावा की पत्तियां डालें और थोड़ी देर पकने दें।
अब इसमें पानी डालकर उबालें और ठंडा होने पर मिक्सर से पीस लें। इसमें नमक, मिर्च और नींबू का रस मिलाकर गर्मा-गर्म परोसें।
#4
कसावा की पत्तियों का पकोड़ा
अगर आपको हल्का-फुल्का खाना पसंद है तो कसावा की पत्तियों के पकोड़े जरूर बनाएं। इसके लिए बेसन में नमक, हल्दी, मिर्च पाउडर और थोड़ा सा अजवाइन मिलाएं।
अब इसमें बारीक कटी हुई कसावा की पत्तियां डालें और अच्छी तरह मिलाएं। इस मिश्रण को छोटे-छोटे गोले बना लें और गर्म तेल में तल लें जब तक कि वे सुनहरे भूरे रंग के न हो जाएं।
इन्हें चाय या कॉफी के साथ गर्मा-गर्म परोसें।
#5
कसावा की पत्तियों की बिरयानी
अगर आप बिरयानी पसंद करते हैं तो आपको यह जरूर भाएगी। इसके लिए सबसे पहले बासमती चावल पकाएं।
अब एक कढ़ाई में प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। फिर उसमें मसाले, जैसे गरम मसाला और धनिया पाउडर आदि डालें।
अब इसमें बारीक कटी हुई कसावा की पत्तियां डालें और थोड़ी देर पकने दें। अंत में इसमें पके हुए चावल डालकर अच्छी तरह मिलाएं। आपकी बिरयानी तैयार है, जिसे आप रायते के साथ खा सकते हैं।