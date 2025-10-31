चाट के शौकीन हैं? इन 5 चाट को एक बार जरूर घर पर बनाएं, आएगा मजा

चाट का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी होती है। चाट में कई तरह की सब्जियां और मसाले होते हैं, जो इसे पौष्टिक बनाते हैं। आमतौर पर चाट गली में मिलती है, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे स्वादिष्ट विकल्पों के बारे में बताएंगे, जो घर पर भी आसानी से बनाए जा सकते हैं। आइए इन चाट के बारे में विस्तार से जानते हैं।

#1 राजमा चाट राजमा चाट एक बेहतरीन विकल्प है, जो न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसे बनाने के लिए पहले राजमा को उबालकर उसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और धनिया डालें। इसके बाद इसमें दही, हरी चटनी और इमली की चटनी मिलाएं। ऊपर से भुने हुए जीरे और चाट मसाला छिड़कें। यह चाट प्रोटीन से भरपूर होती है और इसे बनाना भी आसान है, जिससे यह किसी भी मौके पर एक बेहतरीन नाश्ता हो सकती है।

#2 पनीर टिक्का चाट पनीर टिक्का चाट एक शानदार नाश्ता है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसके लिए पहले पनीर को टिक्का मसाले में भिगोकर रखें और फिर उसे तंदूर या ओवन में सेंकें। जब पनीर अच्छे से सिक जाए तो उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और उसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और धनिया मिलाएं। इसके बाद इसमें दही, हरी चटनी और इमली की चटनी डालें। ऊपर से भुना हुआ जीरा और चाट मसाला छिड़कें।

#3 भेल पूरी भेल पूरी मुंबई की मशहूर गली का खाना है, जिसे आप घर पर भी आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए पहले मुरमुरा को थोड़े से तेल में भून लें ताकि वह कुरकुरा हो जाएं। अब इसमें बारीक कटे हुए प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और धनिया डालें। इसके बाद इसमें पत्तागोभी, मूंगफली, सेव और सूखे मेवे मिलाएं। अंत में हरी चटनी, इमली की चटनी और चाट मसाला डालकर अच्छी तरह मिलाएं। यह चाट कुरकुरी और स्वादिष्ट होती है।

#4 दही वड़ा दही वड़ा उत्तर भारत की लोकप्रिय डिश है, जिसे त्योहारों या खास मौकों पर बनाया जाता है। इसके लिए उड़द दाल को रातभर पानी में भिगोकर सुबह उसका पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को छोटे-छोटे वड़ों में तल लें। जब वड़े ठंडे हो जाएं तो उन्हें पानी में भिगो दें ताकि वे नरम हो जाएं। अब इन पर दही, हरी चटनी, इमली की चटनी, भुना जीरा और नमक डालकर परोसें। यह चाट बेहद स्वादिष्ट और पौष्टिक होती है।