सुबह ज्यादा समय न हो तो बनाएं ये 5 स्वादिष्ट और पौष्टिक सैंडविच, आसान है रेसिपी

सुबह का नाश्ता दिन की सबसे जरूरी और अहमियत रखने वाला भोजन होता है, लेकिन कई बार व्यस्त दिनचर्या के कारण नाश्ता बनाने के लिए समय नहीं मिल पाता। ऐसे में सैंडविच एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। ये जल्दी तैयार होते हैं और इन्हें बनाना भी बहुत आसान है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे सैंडविच की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं और ये स्वादिष्ट और पौष्टिक भी हैं।

#1 मूंगफली के मक्खन और केले का सैंडविच यह सैंडविच न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें प्रोटीन और पोटेशियम की भरपूर मात्रा होती है। इसे बनाने के लिए ब्रेड के दो स्लाइस लें और उन पर मूंगफली मक्खन लगाएं। अब एक केले को गोल आकार में काटकर इसे एक स्लाइस पर रखें। इसके ऊपर दूसरा स्लाइस रखकर सैंडविच तैयार कर लें। आप चाहें तो इसे तवे पर हल्का सा सेंक भी सकते हैं ताकि इसका स्वाद और बढ़ जाए।

#2 पनीर और टमाटर का सैंडविच पनीर और टमाटर का मेल हमेशा से ही बहुत पसंद किया जाता रहा है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले ब्रेड के एक स्लाइस पर थोड़ा मक्खन लगाएं, फिर उस पर कद्दूकस किया हुआ पनीर और पतले कटे हुए टमाटर रखें। ऊपर से स्वादानुसार नमक, काली मिर्च और चाट मसाला छिड़कें। अब दूसरे स्लाइस पर भी थोड़ा मक्खन लगाकर इसे पहले वाले स्लाइस पर रखें। इसके बाद इस सैंडविच को तवे पर सुनहरा भूरा होने तक सेंकें।

#3 आलू और प्याज का सैंडविच आलू और प्याज का मेल नाश्ते में नया नहीं है, लेकिन इसे सैंडविच के रूप में पेश करना नया है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले उबले हुए आलू को मैश करें, फिर उसमें बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, नमक और लाल मिर्च मिलाएं। अब ब्रेड के एक स्लाइस पर यह मिश्रण फैलाएं और ऊपर से दूसरा स्लाइस रख दें। इसके बाद इस सैंडविच को तवे पर सुनहरा भूरा होने तक सेंकें।

#4 एवोकाडो टोस्ट एवोकाडो एक ऐसा फल है, जिसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है जो शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले ब्रेड के स्लाइस को सेंकें। अब उसमें मैश किया हुआ एवोकाडो फैलाएं और ऊपर से थोड़ा नमक, काली मिर्च और नींबू का रस डाल दें। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर भी मिला सकते हैं। यह सैंडविच स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छा है।