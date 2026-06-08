बिना ग्रिल के घर पर स्मोकी मकई बनाने का तरीका

बिना ग्रिल के घर पर आसानी से बनाया जा सकता है स्मोकी मकई, जानिए तरीका

लेखन अंजली 05:41 pm Jun 08, 202605:41 pm

क्या है खबर?

सड़क किनारे बिकने वाला स्मोकी मकई एक लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है, जिसे लोग गर्मियों में काफी पसंद करते हैं। इस व्यंजन का अनोखा स्वाद और खुशबू इसे खास बनाते हैं। हालांकि, अगर आपके पास ग्रिल नहीं है तो आप घर पर भी इस स्वादिष्ट व्यंजन को बना सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और कारगर तरीके बताएंगे, जिनसे आप बिना ग्रिल के भी स्मोकी मकई का आनंद ले सकते हैं।