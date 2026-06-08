बिना ग्रिल के घर पर आसानी से बनाया जा सकता है स्मोकी मकई, जानिए तरीका
क्या है खबर?
सड़क किनारे बिकने वाला स्मोकी मकई एक लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है, जिसे लोग गर्मियों में काफी पसंद करते हैं। इस व्यंजन का अनोखा स्वाद और खुशबू इसे खास बनाते हैं। हालांकि, अगर आपके पास ग्रिल नहीं है तो आप घर पर भी इस स्वादिष्ट व्यंजन को बना सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और कारगर तरीके बताएंगे, जिनसे आप बिना ग्रिल के भी स्मोकी मकई का आनंद ले सकते हैं।
#1
मकई को उबालें
सबसे पहले, आपके पास मकई के दाने होने चाहिए। आप ताजा या फिर डिब्बाबंद मकई का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप ताजा मकई का उपयोग कर रहे हैं तो उसे छीलकर उबाल लें। उबलने के बाद मकई को ठंडा होने दें ताकि वह मुलायम हो जाए और उसका स्वाद बेहतर आए। डिब्बाबंद मकई पहले से पका हुआ होता है, जिसे आप सीधे उपयोग कर सकते हैं।
#2
मसाले तैयार करें
स्मोकी मकई बनाने के लिए आपको कुछ मसालों की जरूरत होगी, जैसे लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और नींबू का रस। इन मसालों को मिलाकर एक पेस्ट तैयार करें, जिसे आप बाद में मकई में डालेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। मसाले को अच्छे से मिलाने के बाद आप इसे थोड़ी देर के लिए अलग रख दें।
#3
मकई को भूनें
अब बारी आती है मकई को भूनने की। अगर आपके पास ग्रिल नहीं है तो आप एक बड़ी कढ़ाई लें और उसमें थोड़ा तेल गर्म करें। जब तेल गर्म हो जाए तो उबले हुए मकई को इसमें डालकर धीमी आंच पर भूनें। ध्यान रखें कि मकई जलने नहीं चाहिए इसलिए इन्हें लगातार हिलाते रहें। भूनते समय इसमें तैयार मसाला डालें और अच्छे से मिलाएं ताकि सभी दाने मसाले से ढक जाएं।
#4
स्मोकी स्वाद देने का तरीका
स्मोकी स्वाद पाने के लिए हम कढ़ाई को धुंआ देंगे। इसके लिए एक छोटा सा बर्तन लें और उसमें कोयला गर्म करें। जब कोयला लाल हो जाए तो उसे भुने हुए मकई वाले मिश्रण में डालें। अब ऊपर से थोड़ा सा घी डालकर कोयले को चम्मच से दबाएं ताकि उसका धुआं मसालेदार मकई में मिले। इससे आपके मकई में ग्रिल जैसा धुंआ लगेगा और उसका स्वाद बहुत ही खास हो जाएगा।
#5
अंतिम चरण
अब भुने हुए मसालेदार मकई को एक प्लेट में निकाल लें और ऊपर से बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और धनिया पत्ती डालकर सजाएं। साथ ही नींबू का रस छिड़कें ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए। आपका स्मोकी मकई तैयार है, जिसे आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ बेहतरीन समय बिताते हुए खा सकते हैं। इस आसान तरीके से आप बिना ग्रिल के भी स्ट्रीट स्टाइल स्मोकी मकई बना सकते हैं।