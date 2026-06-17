रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी बनाने के लिए अपनाएं ये तरीका

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सही सामग्री का चयन

दाल मखनी बनाने के लिए सही सामग्री का चयन बहुत जरूरी है। इसके लिए काले चने, राजमा, मक्खन, क्रीम और ताजा मसालों का उपयोग करें। आप चाहें तो इसमें टमाटर, प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। ध्यान रखें कि सभी सामग्री ताजा हो ताकि डिश का स्वाद बेहतरीन हो। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसमें हरी मटर या शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा।