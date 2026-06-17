रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी बनाने के लिए अपनाएं ये तरीका
क्या है खबर?
दाल मखनी एक ऐसी डिश है जो हर किसी को पसंद आती है। यह उत्तर भारत की मशहूर व्यंजनों में से एक है। इसे बनाने के लिए मक्खन और क्रीम का उपयोग किया जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। आइए आज हम आपको रेस्टोरेंट जैसी दाल मखनी बनाने के लिए 5 सरल तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप घर पर भी इस स्वादिष्ट डिश का आनंद ले सकते हैं।
#1
सही सामग्री का चयन
दाल मखनी बनाने के लिए सही सामग्री का चयन बहुत जरूरी है। इसके लिए काले चने, राजमा, मक्खन, क्रीम और ताजा मसालों का उपयोग करें। आप चाहें तो इसमें टमाटर, प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। ध्यान रखें कि सभी सामग्री ताजा हो ताकि डिश का स्वाद बेहतरीन हो। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसमें हरी मटर या शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा।
#2
दाल को भिगोएं और पकाएं
दाल मखनी बनाने से पहले काले चने और राजमा को रातभर पानी में भिगोकर रखें। इससे वे जल्दी नरम होंगे और पकाने में कम समय लगेगा। इसके बाद इन्हें प्रेशर कुकर में पानी डालकर पकाएं जब तक कि वे पूरी तरह नरम न हो जाएं। ध्यान रखें कि दाल को ज्यादा न पकाएं क्योंकि इससे उसका स्वाद बिगड़ सकता है। सही मात्रा में पकाने से दाल का स्वाद बेहतरीन रहेगा।
#3
ग्रेवी तैयार करें
दाल मखनी की ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले मक्खन गर्म करें, फिर उसमें बारीक कटी हुई प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें। इसके बाद इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें और थोड़ी देर पकाएं ताकि इसका कच्चापन चला जाए। अब इसमें टमाटर डालकर उन्हें नरम होने तक पकाएं। इसके अलावा इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
#4
दाल को धीमी आंच पर पकाएं
ग्रेवी तैयार होने के बाद इसमें पकी हुई दाल डालें और इसे धीमी आंच पर कम से कम 30 मिनट तक पकने दें। बीच-बीच में इसे चलाते रहें ताकि यह नीचे से जले नहीं। इस दौरान इसमें ताजा क्रीम और थोड़ा सा मक्खन डालें, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। आप चाहें तो इसमें सूखी मेथी भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा।
#5
अंतिम स्पर्श
दाल मखनी तैयार होने के बाद इसे एक प्लेट में निकालें और ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, पत्तेदार धनिया और मक्खन डालकर गर्मागर्म परोसें। इसे नान, रोटी या चावल किसी भी चीज के साथ खाया जा सकता है। इस तरह से आप आसानी से रेस्टोरेंट जैसी दाल मखनी घर पर बना सकते हैं और अपने परिवार संग इसका आनंद ले सकते हैं।