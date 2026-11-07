पालक और कॉर्न से बनाकर खाएं रैवियोली, एक बार खाएंगे और बार-बार बनाएंगे

सबसे पहले एक बड़े कटोरे में मैदा, पानी और जैतून का तेल मिलाकर नरम आटा गूंथ लें। अब इस आटे को 20 मिनट के लिए ढककर छोड़ दें, ताकि यह सेट हो सके।

इस दौरान आप फिलिंग के लिए पालक और कॉर्न को अच्छी तरह से मैश करके एक अलग कटोरे में मिला लें। फिर इसमें नमक, काली मिर्च, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, नींबू का रस और क्रीम मिलाकर फिलिंग तैयार करें।