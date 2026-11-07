पालक और कॉर्न से बनाकर खाएं रैवियोली, एक बार खाएंगे और बार-बार बनाएंगे
क्या है खबर?
इतालवी खाने की बात करें तो रैवियोली एक ऐसा व्यंजन है, जो स्पेन के साथ-साथ कई अन्य देशों में भी काफी लोकप्रिय है। यह पास्ता का एक प्रकार है, जिसमें आमतौर पर चीज, सब्जियों और पनीर की फिलिंग होती है। हालांकि, आज हम आपको पालक और कॉर्न से रैवियोली बनाने का तरीका बताने जा रहे हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी है। आइए रैवियोली की रेसिपी जानते हैं।
सामग्रियां
रैवियोली के लिए जरूरी चीजें
रैवियोली बनाने के लिए आपको एक कप मैदा, आधा कप पानी, एक चम्मच जैतून का तेल, एक कप उबली हुई और मैश की हुई पालक, एक कप उबला हुआ और मैश किया हुआ कॉर्न, एक चौथाई छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, नमक (स्वादानुसार), एक चौथाई छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, एक छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच नींबू का रस, थोड़ी क्रीम और बारीक कटी हरी मिर्च (वैकल्पिक) चाहिए होगी।
आटा
रैवियोली का आटा तैयार करें
सबसे पहले एक बड़े कटोरे में मैदा, पानी और जैतून का तेल मिलाकर नरम आटा गूंथ लें। अब इस आटे को 20 मिनट के लिए ढककर छोड़ दें, ताकि यह सेट हो सके।
इस दौरान आप फिलिंग के लिए पालक और कॉर्न को अच्छी तरह से मैश करके एक अलग कटोरे में मिला लें। फिर इसमें नमक, काली मिर्च, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, नींबू का रस और क्रीम मिलाकर फिलिंग तैयार करें।
फिलिंग
रैवियोली को भरने का तरीका
गूंथे हुए आटे को छोटे-छोटे हिस्सों में बांट लें, फिर बेलन की मदद से पतला बेल लें। अब इसमें छोटी-छोटी चम्मच फिलिंग डालकर आटे को बंद करें।
इसी तरह सारे रैवियोली तैयार कर लें। आप चाहें तो इन्हें अलग-अलग आकार देकर भी बना सकते हैं।
ध्यान रखें कि रैवियोली को बंद करते समय कोई छेद न हो, ताकि फिलिंग बाहर न निकल सके। इससे रैवियोली का स्वाद और भी बढ़ जाता है।
पकाएं
रैवियोली को पकाने का तरीका
रैवियोली को उबलते पानी में डालकर 5-7 मिनट तक पकाएं। जब वे ऊपर तैरने लगें तो उन्हें चम्मच से निकालकर प्लेट में डालें।
अब एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करके उसमें बारीक कटी हरी मिर्च डालें और हल्का-सा भून लें। इसके बाद इस तड़के को तैयार रैवियोली पर डालकर परोसें।
आप चाहें तो इनके ऊपर थोड़ा-सा कसा हुआ चीज भी डाल सकते हैं। इस तरह स्वादिष्ट रैवियोली तैयार है।