बालों की लंबाई बढ़ाने के लिए घर पर ऐसे बनाएं गुड़हल का तेल
क्या है खबर?
गुड़हल के फूलों को बालों की देखभाल के लिए एक बेहतरीन प्राकृतिक उपाय माना जाता है। यह न केवल बालों की जड़ों को मजबूत करता है, बल्कि उन्हें लंबा और घना भी बनाता है। गुड़हल के फूलों का तेल बनाने की प्रक्रिया बहुत ही सरल और आसान है। इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे आप घर पर ही गुड़हल का तेल बना सकते हैं और इसे अपने बालों पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
स्टेप 1
गुड़हल के फूलों को इकट्ठा करें
गुड़हल का तेल बनाने के लिए सबसे पहले आपको ताजे गुड़हल के फूलों की जरूरत होगी। ध्यान रखें कि फूल पूरी तरह से खिले हुए हों ताकि उनमें अधिक पोषक तत्व हों। फूलों को सुबह के समय इकट्ठा करना सबसे अच्छा होता है जब वे ताजगी से भरे होते हैं। फूलों को इकट्ठा करने के बाद उन्हें धोकर साफ कर लें ताकि किसी भी तरह की गंदगी या कीटाणु हट जाएं।
स्टेप 2
फूलों को सुखाएं
इकट्ठे किए गए गुड़हल के फूलों को धूप में सुखाना जरूरी होता है ताकि उनमें मौजूद नमी पूरी तरह से निकल जाए। इसके लिए फूलों को एक साफ कपड़े पर फैलाकर धूप में रखें। ध्यान रखें कि फूलों पर सीधी धूप न पड़े, इससे वे मुरझा सकते हैं। फूलों को सुखाने में लगभग 2-3 दिन लग सकते हैं। जब फूल पूरी तरह से सूख जाएं तो उन्हें एक कांच के जार में रख लें।
स्टेप 3
तेल निकालने की प्रक्रिया
सूखे हुए गुड़हल के फूलों से तेल निकालने के लिए सबसे पहले एक पैन में नारियल तेल या बादाम तेल गर्म करें, फिर इसमें सूखे गुड़हल के फूल डालें और धीमी आंच पर पकाएं जब तक कि तेल का रंग बदल न जाए। इस प्रक्रिया से गुड़हल के फूलों के सभी पोषक तत्व तेल में मिल जाएंगे। जब तेल गाढ़ा हो जाए तो उसे ठंडा होने दें, फिर उसे एक साफ बोतल में भरकर रख दें।
स्टेप 4
बालों पर उपयोग करें
गुड़हल का तेल बनाने के बाद इसे अपने सिर की जड़ों में लगाएं और हल्के हाथों से मालिश करें। इससे खून का बहाव बढ़ता है और बालों को जरूरी पोषण मिलता है। इस प्रक्रिया को हफ्ते में दो बार दोहराएं। अगर आप चाहें तो रात भर के लिए इसे छोड़ सकते हैं और सुबह धो सकते हैं। इससे आपके बाल मजबूत, घने और लंबे बनेंगे। इस तरह आप आसानी से घर पर ही गुड़हल का तेल बना सकते हैं।