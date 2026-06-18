बालों की लंबाई बढ़ाने के लिए घर पर ऐसे बनाएं गुड़हल का तेल

स्टेप 4

बालों पर उपयोग करें

गुड़हल का तेल बनाने के बाद इसे अपने सिर की जड़ों में लगाएं और हल्के हाथों से मालिश करें। इससे खून का बहाव बढ़ता है और बालों को जरूरी पोषण मिलता है। इस प्रक्रिया को हफ्ते में दो बार दोहराएं। अगर आप चाहें तो रात भर के लिए इसे छोड़ सकते हैं और सुबह धो सकते हैं। इससे आपके बाल मजबूत, घने और लंबे बनेंगे। इस तरह आप आसानी से घर पर ही गुड़हल का तेल बना सकते हैं।